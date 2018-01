RESPECT PENTRU VÂRSTNICI. Campania Edelweiss continuă să bucure pensionarii

Campania "Respect pentru Seniori" lansată de Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" continuă să le facă viaţa mai ușoară oamenilor în etate.

Ieri, echipa fundaţiei a mers în vizită la soţii Pintilei din satul Saca, raionul Străşeni. După ce i-au ajutat pe pensionari prin gospodărie, le-au oferit şi o consultaţie medicală.



Stăpânul casei, Feodor Pintilei, are 77 de ani, şi este ţintuit la pat în urma unei recente intervenţii chirurgicale, aşa că toate grijile casnice cad pe umerii soţiei sale de 80 de ani.

Femeia spune că fără ajutorul echipei "Edelweiss" nu s-ar descurca.



"Fetelor sănătate să vină să mă ajute şi băiatul acesta că vin şi mă ajută. Nu am ce spune nimic rău. Când vin la mine repede se uită în căldare dacă nu am apă se duc la apă. Nu îi scuturat, scutură", a spus beneficiara Eudochia Pintilei.



"Eu sunt foarte mulţumit din tot sufletul, vin să ne ajute. Apă ne aduc, ne stimează. Ne aduc mâncare", a spus beneficiarul Feodor Pintilei.



Soţii Feodor şi Eudochia Pintilei sunt împreună de peste jumătate de secol. Nu au copii, aşa că

au rămas fără nici un sprijin la bătrâneţe. Singura alinare le sunt oaspeţii din partea fundaţiei lui Vlad Plahotniuc.



"Au o inimă mare, de fiecare dată când venim la ei ne aşteaptă cu sufletul la gură, suntem primiţi foarte călduros, cu braţele deschise ne aşteaptă de fiecare dată", a spus asistentul social, Adela Agapii.



"Aceste întâlniri ne sensibilizează extrem de mult. De fiecare dată când venim aici şi când plecăm ne dăm seama că suntem nişte norocoşi, deoarece am avut ocazia să îi cunoaştem, am avut ocazia să îi ascultăm, ei sunt de fapt rădăcinile acestui neam şi care au o doză de înţelepciune pe care nu o posedă nimeni altcineva", a spus directorul executiv al Fundaţiei "Edelweiss", Lidia Cucoș.



În cadrul campaniei "Respect pentru seniori", lansată de fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", 40 de bătrâni singuratici din raionul Străşeni primesc pachete cu produse alimentare şi beneficiază de asistenţă medicală la domiciliu.