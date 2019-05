RESPECT PENTRU TRADIŢII. Casa unui ţăran din Sadova va fi transformată în muzeu

foto: publika.md

O casă veche de peste un secol din Sadova, raionul Călăraşi, va fi transformată în muzeul satului. Locuinţa, care a aparţinut lui Ion Dodon, fost ostaş al Armatei Române, a fost donată autorităţilor locale de nepoţii acestuia. Casa bunicului lor, care a murit acum 35 de ani, are două odăi, un beci şi o prispă, care însă trebuie restaurate.



"Bunelul meu era un simplu ţăran. Avea pământuri, se ocupa cu agricultura. Aici era un bufeţel, cum se numea pe atunci. Şi fotografia asta stătea acolo. Cam tot s-a păstrat cum era. Aici erau multe fotografii cu toate fiicele", a spus nepotul său, Vladimir Dodon.



De-a lungul vieţii, gospodarul Ion Dodon a crescut cinci copii. Nepoţii lui spun că prin anii 40, bunicul lor a fost luat drept prizonier într-un lagăr sovietic, de unde s-a întors abia peste zece ani.



"Când s-a întors, ele stăteau la fereastră. Sora cea mai mare spunea că nu e tata, iar mama spunea că e tata, nu l-au cunoscut."



Acum doar fotografiile mai amintesc de marea familie care îşi trăia bucuria între aceşti pereţi.



"Aici în fotografie e cu bunica alături. Cred că avea vreo 30 de ani. Această fotografie e în faţa casei, se vede că erau multe flori", a mai adăugat Vladimir Dodon.



Casa urmează să fie restaurată de autorităţile locale timp de un an. Inaugurarea muzeului este preconizată pentru anul viitor, când satul va împlini 600 de ani de la prima atestare.



"Am făcut un deviz de cheltuieli unde cam 500 de mii am face acoperire pentru amenajare totală. Consiliul local a dat consimţământul ca să ne aloce 100 de mii", a spus Vladimir Susarenco, primarul satului Sadova, raionul Călăraşi.



Toate exponatele pentru proaspătul muzeu vor fi strânse de la localnici.



"Leagă comunitatea, se întâlnesc, vin, pot veni şi oameni străini. Casa corespunde cerinţelor, casă veche care merită să fie un muzeu al satului."



Pentru a colecta cât mai multe fonduri pentru renovarea casei, localnicii vor organiza un târg în data de 19 mai.