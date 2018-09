Republica Moldova tot mai aproape de politicile economice recunoscute în lume prin Summit-ul Davos (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a discutat cu președintele Forumului Economic Mondial, Børge Brende, proiectele care urmează a fi implementate în țara noastră cu susținerea companiilor multinaționale. Întrevederea a avut loc în cadrul Reuniunii Anuale a Forumului Economic Mondial, care se desfășoară în acest an, în perioada 18 – 20 septembrie, în orașul chinez Tianjin, supranumit și "Davos-ul de vară".



În cadrul dialogului, Tudor Ulianovschi și Børge Brende, ex-ministru al Afacerilor externe al Norvegiei, s-au referit, în special, la proiectele care urmează a fi implementate în țara noastră cu susținerea companiilor multinaționale integrate în circuitul valoric economic promovate de către membrii Forum-ului Mondial Economic în diverse domenii precum comerțul, sectorul agricol, dezvoltarea IT, a energiei regenerabile, și revitalizarea start-up-urilor în activitatea de antreprenoriat.



Președintele FEM, Børge Brende, s-a arătat interesat de situația politică din Republica Moldova, cadrul normativ cu privire la mass-media și societatea civilă, reforma justiției și măsurile în domeniul comercial-economic, precum și măsurile întreprinse in procesul de soluționare a conflictului transnistrean.



În cadrul Forumului, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a prezentat unele aspecte și elemente strategice cu privire la rolul investițiilor chineze în dezvoltarea regională și globală. Șeful diplomației moldovenești a apreciat reformele întreprinse de către Guvernul Republicii Populare Chineze privind facilitarea și extinderea investițiilor chineze în regiunea Europei de Est, subliniind, totodată, atractivitatea Republicii Moldova drept destinație pentru investițiile chineze în sectoare primordiale pentru modernizarea unei țări.

"Implementarea coerentă a Programului național chinez "One belt, one road" în baza unor acțiuni concrete, plauzibile și echitabile ar putea cimenta fundamentul unor relații comercial-economice interstatale reciproc avantajoase", a declarat Ministrul Tudor Ulianovschi în cadrul Summit-ului de la Tianjin.



La dezbaterile din cadrul Forumului participă peste 2000 de reprezentanți ai guvernelor, mediului de afaceri, academic, cultural și ai societății civile din 111 state ale lumii.

Pe parcursul lucrărilor de la Tianjin sunt prezentate noile inovații în tehnologia digitală și noile strategii de extindere a relațiilor comercial-economice, fiind reiterate viziunile și opiniile marilor companii internaționale cu privire la disputele comercial- economice dintre Statele Unite ale Americii și China, inițiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, precum și perspectivele negocierilor regionale și mondiale cu privire la respectarea acordurilor multilaterale și plurilaterale în vederea regularizării tarifelor aplicate la import pe teritoriul piețelor de desfacere.