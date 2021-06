Republica Moldova, scutită de la plata unei datorii de peste 32 milioane de dolari

Republica Moldova va fi scutită de la plata datoriei în valoare de 32,5 milioane dolari faţă de compania „Gater Assets Limited”. Anunţul a fost făcut de Serviciul relații publice al SA „Moldovagaz”.

Valoarea totală a creanţei menţionate în dosarul intentat împotriva SA „Moldovagaz” și a Guvernului Republicii Moldova în cazul cererii de chemare în judecată din partea „Gater Assets Limited” constituie 2,5 milioane dolari, dintre care 9,86 milioane dolari reprezintă̆datoria de bază pentru gazele naturale furnizate în 1998 companiei SA „Gazsnabtranzit” (succesorul legal fiind SA „Moldovagaz”), iar 22,64 milioane este penalitatea, calculată începând cu anul 2000, cu o rată de 6,375% pe an.

Curtea de Apel din SUA a celei de a 2-a circumscripții (New York) a anulat hotărârea Tribunalului Districtual din New York din 1 noiembrie 2019 privind restabilirea prescripției pentru recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale pe baza cererii de chemare în judecată din partea „Gater Assets Limited” împotriva SA „Moldovagaz” și a Republicii Moldova.



Potrivit textului deciziei Curții de Apel, Guvernul Republicii Moldova nu exercită un control extins asupra SA „Moldovagaz” și nici nu abuzează de structura corporativă a întreprinderii. Mai mult, în document se subliniază̆ faptul că SA „Moldovagaz” este o entitate juridică independentă cu drepturi depline. Astfel, SA „Moldovagaz” și-a confirmat „statutul de independență juridică”.



„Gater Assets Limited” a primit drepturile de creanță de la „Lloyds Underwriters” în 2012, care a reasigurat un contract de furnizare a gazelor naturale pentru „Gazsnabtranzit” în 1998. Prima hotărâre de recunoaștere a deciziei de recuperare a datoriei principale a fost emisă de Tribunalul Districtual din New York în iulie 2000, și prin hotărârea Camerei de Apel a celei de a 2-a circumscripții din 22 iunie curent nu poate fi pusă în aplicare.





Potrivit documentelor obținute de RISE Moldova, datoria a apărut ca urmare a unei serii de operațiuni de import de gaze din Rusia efectuate în urmă cu două decenii. La 30 decembrie 1996, societatea mixtă moldo-rusă Gazsnabtransit (înființată în 1995 de Gazprom - 50%, Moldovagaz - 27%, Moldovatransgaz - 12% și Tiraspoltransgaz - 11%) și gigantul rus Gazprom» au încheiat un acord privind furnizarea de gaze naturale către Moldova la un preț de 58 dolari la 1.000 de metri cubi.