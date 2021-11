Republica Moldova pierde generații întregi de bunici, din cauza infecţiei cu noul coronavirus

În războiul cu pandemia, Moldova pierde generații întregi de bunici. Secţiile de terapie intensivă din Capitală sunt pline de vârstnici, dintre care jumătate sunt intubaţi. Mulţi dintre ei nu supravieţuiesc infecţiei cu noul coronavirus. Doctorii din ATI spun că majoritatea celor internaţi sunt vârstnici, iar cel mai grav e că 99 la sută sunt nevaccinaţi.



„Vârsta pacientului de aici este 75 de ani, aici pacienta are 83 de ani, o altă pacientă aici are 70 de ani şi o pacientă de aici, care are 79 de ani. Sunt buneii noştri, părinţii noştri. Cu regret pierdem o generaţie întreagă de oameni cu experienţă de viaţă.”, a declarat Cornelia Guțu-Bahov, şef secţia ATI, Spitalul „Sfânta Treime”.



„Foarte slăbită, foarte .... - Cum respiraţi? - Prin aparat. - Fără aparat puteţi respira? - Nu, nu ...”



Din păcate, lupta este grea şi zilnic se înregistrează decese în secţiile ATI.



„În 24 de ore am înregistrat un singur deces, astăzi dimineaţă, un pacient care a fost adus de ambulanţă, în 24 de ore s-a stins, avea 68 de ani şi avea comorbidităţi.”, a adăugat șeful secţiei ATI, Spitalul „Sfânta Treime”.



Medicii de la ATI susţin ca în octombrie au avut doar şapte bolnavi vaccinaţi, iar în noiembrie doar patru.



„- Dar sunteţi vaccinată? - Nu. - Dar de ce? - Nu am reuşit. M-am dus să mă vaccinez, dar eu deja aveam temperatură.”



„Am avut şi părinţi de doctori nevaccinaţi, unii au supraveţuit, dar pe unii i-am pierdut. Este de fapt războiul celor nevaccinaţi şi deja se începe războiul şi al celor expiraţi, adică cu vaccină expirată.”



Unii bătrâni cu plămânii afectaţi fac insuficienţă cerebrală.



„- Doamna Mila, unde vă aflaţi? Acasă, în ospeţie, în spital, la muncă, unde vă aflaţi? - Aceasta este o maşină de cusut.”



„Este absolut derutată pacienta, nu ştie când s-a îmbolnăvit, nu ştie ce boli are. Pacienta este COVID pozitivă şi ştim că virusul atacă nu doar plămânii, dar atacă toate organele. La vârstnici este foarte des întâlnit sindromul insuficienţă cerebrală.”



„Sunt cei mai gravi pacienţi pe care i-aţi văzut vreodată? - Sigur, o zi două şi deja nu-i vezi.”



Cu toate acestea, unii pacienţi refuză să se vaccineze chiar şi după ce au fost la un pas de moarte.

„ - O să vă vaccinaţi pe urmă? - Nu ştiu, nu vă pot spune, pentru că nu se ştie ce se va întâmpla pe urmă cu mine dacă mă vaccinez.”



Până acum peste 6000 de pacienți de la 60 de ani în sus s-au stins din cauza complicaţiilor provocate de noul coronavirus.



„Am avut familii întregi internate, am avut şi familii salvate, dar din păcate am avut şi familii întregi decedate.”, a menționat medicul.



În ţară, campania de vaccinare stagnează pentru a doua lună consecutiv. Din octombrie până în prezent, nici măcar 2% din populaţie nu s-a vaccinat.



„Acum, la moment, noi nu avem niciun pacient vaccinat, din toţi care sunt internaţi niciunul nu este vaccinat...”, a relatat Victor garbur, medic reanimatolog secţia ATI Spitalul „Sfânta Treime”.