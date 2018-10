Republica Moldova este reprezentată de deputatul George Mocanu la Forumul Mondial de Investiţii

Reprezentantul Republicii Moldova, deputatul George Mocanu, participă la Forumul mondial de investiții de la Geneva.

În cadrul evenimentului, 5 000 de delegați din 160 de țări discută despre provocările globale și investiții în era globalizării, economie digitală, tehnologiile blockchain și dezvoltarea durabilă, antreprenoriat și migrație, transmite MOLDPRES cu referire la Direcția comunicare și relații publice a parlamentului.

“Republica Moldova trebuie să se pregătească pentru investiții în domeniile viitorului. Asta înseamnă forță de muncă înalt calificată, investiții în industriile cu valoare adăugată înaltă, stimularea mediului de afaceri”, a declarat deputatul George Mocanu în cadrul reuniunii.

Invitaţii forumurului participă la mai multe evenimente precum Global Leaders Investment Summit, Investment in a New Era of Globalization, 2018 United Nations Investment Promotion Awards, Investment & the Digital Economy, Sustainable Stock Exchanges etc.

Forumul mondial de investiții al ONU are, în acest an, genericul ”Investind în dezvoltarea durabilă” și se desfășoară între 22 şi 26 octombrie, la Palatul Naţiunilor din Geneva.

Evenimentul reunește șefi de state și guverne, miniștri, parlamentari, lideri de afaceri și reprezentanți ai societății civile. Forumul generează strategii și soluții pentru provocările globale în materie de investiții și dezvoltare.

