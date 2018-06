Republica Moldova este interesată în aprofundarea relațiilor cu Republica Coreea

foto: mfa.md

Republica Moldova apreciază bunele relaţii de colaborare, stabilite cu Republica Coreea pe parcursul ultimilor ani, și reiterează interesul de aprofundare ale acestora prin amplificarea dialogului bilateral în toate domeniile – politic, economic, cultural, educațional, etc. Declarația a fost făcută astăzi de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, în cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Lee Yang-Goo.



În opinia șefului diplomației moldovenești, un pas important în direcția intensificării relațiilor bilaterale, inițierii unor proiecte investiționale, culturale și de alt ordin ar fi dinamizarea dialogului politic între cele două state. În context, Ministrul Ulianovschi a reiterat interesul părții moldovenești pentru organizarea consultărilor politice interministeriale în scopul realizării schimbului de opinii asupra problematicilor de interes comun în relaţiile bilaterale și internaţionale. Interlocutorii au discutat, de asemenea, subiecte de actualitate de pe agenta internațională și regională.



Ministrul Tudor Ulianovschi a exprimat gratitudinea pentru asistenţa tehnică şi financiară substanţială oferită prin intermediul Agenţiei coreene pentru cooperare internaţională (KOICA), menționând că autoritățile moldovenești vor aprecia extinderea în continuare a acesteia în diverse domenii, prin elaborarea şi implementarea proiectelor reciproc avantajoase, în mod particular organizarea cursurilor de instruire pentru grupurile de antreprenori în scopul familiarizării cu stilul de gestionare al afacerilor în Republica Coreea în agricultură, industrie uşoară, etc.



În cadrul dialogului Ministrul Ulianovschi a abordat și problema eliminării vizelor pentru cetăţenii moldoveni, care călătoresc în Coreea, dat fiind faptul că începând cu 2014 deţinătorii paşapoartelor sud-coreene circulă fără vize în ţara noastră.



La rândul său, ambasadorul Lee Yang-Goo, a reiterat interesul autorităților de la Seul de a extinde relațiile bilaterale cu Republica Moldova în diverse domenii de interes comun. În context, diplomatul sud-coreean a menționat că țara sa va oferi în continuare susținere autorităților moldovenești în implementarea diferitor programe în domeniul educației, TIC, agricultură, etc, drept exemplu fiind oferirea, la începutul anului a 150 calculatoare din partea provinciei Jeju destinat instituțiilor de învățământ general din Moldova.