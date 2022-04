Republica Moldova, din nou în elita biatlonului mondial

În sezonul recent încheiat, din lotul de juniori au făcut parte Antonia Cebotari, Victor Şendrea şi Iulian Luchin.Ei au participat la mai multe etape ale Cupei IBU la juniori, dar şi la Campionatul European, rezervat juniorilor.Victor şi Antonia au participat şi la competiţii de seniori. Spre exemplu, Şendrea a concurat în patru etape ale Cupei IBU.Totuşi, cel mai bun rezultat cei doi l-au obţinut în concursurile de juniori în proba de ştafetă, clasându-se în top 15 în două etape."A fost un sezon greu, dar buni, deoarece m-a străduit să îmi ating obiectivele propuse de mine şi de antrenor. Întradevăr fiecare sportiv are un vis, iar eu vreau să ajung la Jocurile Olimpice de iarnă care se vor desfăşura în Italia.", a spus Victor Şendrea, biatlonist.Pe lângă competiţiile oficiale desfăşurate sub egida Uniunii Internaţionale de Biatlon, Iulian Luchin a mai concurat la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Tânărul a fost singurul reprezentant al ţării noastre la competiţia din Finlanda unde s-a clasat în top 60."Personal aş fi vrut să obţinut un rezultat mult mai bun, dar niciodată nu este târziu şi voi începe un nou sezon cu mult mai multă încredere şi dorinţă astfel încât în următoarele concursuri să arăt un rezultat mult mai bun. Visul meu este să ajung la Olimpiadă şi de a aduce acasă o medalie. Mai am patru ani până atunci, aşa că voi avea de depus multă muncă şi străduinţă pentru a îndeplini visul.", a subliniat Iulian Luchin, biatlonist."Sperăm că micii biatlonişti vor avea o susţinere mai bună în ceea ce priveşte baza tehnico-materială. Neavând această bază nu putem motiva copiii şi să le oferim un antrenament bun, puternic acasă."Antrenorul lotului naţional, Nadejda Bria, susţine că prestaţia seniorilor în acest sezon va motiva şi mai mult tinerii sportivi să practice în continuare acest gen de sport, însă mai e nevoie şi de condiţii mult mai bune pentru a putea atinge obiectivele măreţe."Dacă vom obţine aceste condiţii, atunci vom schimba cultura faţă de mişcare şi nu numai în proba noastră de sport, dar în general ceea ce este cultura frumosului.Avem tinere talente. Copiii noştri au o atitudine deosebită şi serioasă.", a notat Nadejda Bria-Bacal, antrenoare.După o scurtă pauză, biatloniştii vor începe pregătirile pentru sezonul de vară, atunci când vor schimba schiurile clasice cu cele cu roţi.