Reprofilare pentru supravieţuire. O companie de confecţii din ţară produce echipamente de protecție pentru lucrătorii medicali (FOTOREPORT)

Una dintre cele mai mari fabrici de confecții din ţară şi-a reprofilat activitatea în perioada pandemiei pentru a păstra locurile de muncă și a nu intra în faliment. Dacă acum trei luni angajaţii confecţionau haine pentru marile branduri de modă europene, acum activitatea a fost reorientată, iar de pe liniile de producţie ies combinezoane de protecție pentru angajaţii din domeniul sanitar.



”Am început să schiţăm modelele de salopete de la începerea pandemiei, am lucrat la mai multe variante, iar asta e cea finală. Am fost atenţi la comfort şi la gradul de protecție. Am lungit mânecile, pentru că e nevoie de libertate în mișcare, am lungit pantalonii”, a spus angajata companiei, Irina Zabolotnaia.



Peste 200 de persoane produc patru tipuri de costume de protecție. Materialul folosit are o ţesătură specială astfel ca persoana care îl poartă să poată lucra mai multe ore fără să simtă disconfort.



"Capacitatea de producție este de la trei mii la șapte mii de costume pe zi. Lucrăm în principal pentru sistemul de sănătate publică și industria chimică”, a spus directorul, Lilia Ranogaeţ.



Combinezoanele, care costă câteva sute de lei bucata, ajung în special la clinici private.

Compania vrea să şi exporte, dar livrarea este prea scumpă.



De la declanşarea pandemiei, pierderile companiei au fost de peste 3 milioane de lei, dar nimeni nu a fost concediat.



"Când a început pandemia, când aveam nevoie de oameni pentru a confecționa aceste costume, pentru că medicii aveau nevoie de ele, m-am adresat angajaţilor, i-am întrebat și toți m-au susținut”, a mai spus Lilia Ranogaeţ.



În industria uşoară din ţara noastră lucrează peste 30 de mii de oameni, iar 70 la sută dintre ei au rămas acasă în timpul stării de urgență.

Conform prognozelor Băncii Mondiale pentru Moldova, declinul activității economice și restricțiile impuse vor provoca o scădere accentuată a economiei în a doua jumătate a anului.