Reprezentanții unui centru pentru copii cu cerinţe speciale din Durlești se plâng că le-a fost îngrădit accesul spre instituție

Reprezentanții şi beneficiarii Centrului au organizat marţi un protest în tăcere. Aceștia au pus câteva scaune în fața instituției și au lipit pe poartă abțibilduri prin care cer linişte şi acces la drum. Victoria Șoproncu are doi copii care frecventau centrul, dar din cauza zgomotelor este nevoită să-i țină acasă."Au deteriorat drumul. E foarte deranjant. Eu acuma nu pot să-l aduc din cauza zgomotului. Eu îmi doresc ca drumul să fie restabilit și chestia asta să nu ne mai deranjeze", a spus Victoria Şopronco, părinte."Chiar astăzi am trecut pe sub macara cu frica ca să nu-mi cadă ceva în cap. Dar închipuiți-vă că trece un copil și cade ceva. E foarte periculos. Nu-i îngrădit. Nu-i nimic. Și curge apa murdară și asta tot se duce în râu. Miros tot și multe alte probleme"."Abuziv au instalat toată tehnica asta. Au început producerea betonului, a astupa râpa de vizavi. Unele documente nu ne-au fost prezentate care le acordă dreptul de a face", a declarat Ion Pruteanu, avocatul centrului de plasament."- Doamna, vă rog frumos, căutați-vă de treabă.- Da cum se numește compania care face lucrările?- O să vină conducătorul.- Dar este cineva aici?- Strângeți camera! Dați-ne voie să muncim și să construim ceva pentru țara asta.- Dar ce construiți?- Poate facem vreo școală, vreun magazin, o grădiniță.- Și nu cunoașteți ce construiți?- Nu. Eu am munca mea".Am încercat să aflăm de la administrația publică locală ce mai exact se construiește în acea zonă, însă primarul nu se afla la locul de muncă. Ceilalți angajați ai Primăriei susțin că nicio persoană nu a semnalat vreo problemă și că ne vor oferi o reacție după ce se vor documenta.În prezent, centrul este frecventat de peste 100 de copii.