Reprezentanții sectorului HoReCA, nemulțumiți de deciziile CNESP: „Afacerile tot mor”

Şi afacerile mor dacă nu sunt luate măsuri de sprijin adecvate, este mesajul disperat al Asociaţiei Naţionale a Restaurantelor şi Localurilor de Agrement din Republica Moldova în contextul noilor restricţii impuse de CNESP. Din 8 noiembrie sunt interzise total nunţile, botezurile, cumetriile şi toate evenimente festive. Călin Vieru care are o reţea de restaurante în Capitală susţine că ultima decizie a Comisiei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică a adus şi mai multă confuzie. El e de părere că deciziile autorităţilor NU susţin, ci sunt luate împotriva sectorului HoReCa care şi aşa a avut de suferit în toată perioadă pandemică.

„Ca de obicei, aceste hotărâri au un spectru de înţelegere destul de larg sau sunt neînţelese pentru noi. Ca şi cele anterioare, aceste decizii ne bagă în ceaţă, vin cu organele de forţă şi mascaţii pentru noi. Aceste lucruri demoralizează colectivul, distrug mici afaceri şi desfiinţează tot.”, a declarat Călin Vieru, proprietarul unor localuri.

Proprietarul unui restaurant de nunţi din Capitală spune că a fost nevoit pe ultima sută de metri să ia legătura cu cei care programaseră nunţi sau alte petreceri.

„Am încercat să amânăm aceste evenimente cum am putut, a fost greu să le spun clienţilor, în unele situaţii am întors chiar şi banii, dar foarte greu. Dacă de acum încolo, noi toţi din acest sector nu ne vom uni, pentru a ieşi cumva din situaţie, vom duce o sărăcie totală. Ne este foarte greu, cheltuielile extrem de mari, venituri sunt zero, suntem cu credite, o gaură mare formată.”, a relatat Valentina Alexa, proprietar restaurant.

Asociaţia MĂR îşi exprimă îngrijorarea faţă de noile restricţii impuse de CNESP. Într-un mesaj pe facebook se menţionează că din această cauză, multe localuri de alimentaţie publică fie îşi vor sista activitatea, fie vor înregistra pierderi majore. Asociaţia îndeamnă autorităţile să compenseze măsurile restrictive prin ajutor financiar. Afacerile tot mor. se arată în mesaj.

Conform ultimei decizii a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, din 8 noiembrie intră în vigoare noi restricţii în contextul agravării situaţiei pandemice. Astfel, nunţile, botezurile, cumetriile şi alte evenimente festive sunt interzise. Până acum, erau permise petreceri cu 50 de persoane în spaţiu închis şi 100 în aer liber.