Reprezentanții industriei HoReCa amenință cu proteste, după ce ministrul Finanțelor a anunțat că Guvernul Sandu va dubla taxa pentru TVA. Declarația a fost făcută de Dumitru Cebotarescu, proprietar la o rețea de restaurante, pe pagina sa de Facebook.

"Am participat la întrevederea dintre reprezentanții industriei HORECA și Ministerul Finantelor al Republicii Moldova. Am argumentat de ce trebuie păstrată cota de 10% TVA și cum asta duce doar la majorarea salariilor și a contribuției sectorului la bugetul de stat.

Natalia Gavrilița, ministra finanțelor și restul reprezentaților Guvernului au dat clar de înțeles că decizia de majorare de la 10% la 20% TVA este una impusă de către creditori, la pachet cu alte modificări fiscale. La sfârșitul discuțiilor s-a lăsat impresia că reprezentanții sectorului HORECA nu au fost auziți, iar guvernarea merge orb și greșit înainte.

Îmi pare rău pentru această situație. Sectorul HORECA o să aibă de pierdut, dacă nu se renunță la majorări. O să pierdem oaspeți, angajați și cel mai important o să prindem speranța de a reuși acasă.



Nu înțeleg de ce Guvernul refuză să ne protejeze?!. și eu sincer sper, să nu fie majorat TVA-ul și cei care au mandat să negocieze, să nu trădeze! În urma întâlnirii cu reprezentanții FMI în Moldova, care a avut loc săptămâna trecută, am înțeles clar că acest subiect poate fi negociat.

Noi o să luptăm pentru drepturile noastre. Noi nu avem unde pleca și nici alungați nu ne vom lăsa. Noi ne rezervăm dreptul să luptăm nu doar discutând, dar și protestând!"

PUBLIKA.MD amintește că ministrul Finanţelor Natalia Gavriliţa a anunţat, marți, 23 iulie, că vor fi eliminate cotele reduse de TVA pentru sectorul hoteluri, restaurante şi cafenele "de la 10% va reveni cota de 20%". Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă, dedicată politicilor fiscale incluse în acordul cu Fondul Monetar Internațional.