Reprezentanții AUR renunță la protestul din fața SIS, dar cer demisia lui Alexandr Esaulenco

Reprezentanții AUR renunță la protestul din fața Serviciului de Informaţii şi Securitate. Aceștia și-au strâns corturile instalate marți. Ei susţin că au decis să se retragă pe motiv că directorul SIS nu a ieşit în faţa lor pentru a discuta, aşa cum au solicitat. Înainte de a pleca, aceştia au cerut demisia lui Alexandr Esaulenco, pe care l-au acuzat că execută comenzile politicienilor.

"Domnule Esaulenco, nici dumneavoastră, nici nimeni altcineva nu trebuie să decidă dacă AUR trebuie să fie în Parlament, ci doar cetăţenii. Nu viciați alegeri, nu încălcaţi democraţia", a menționat Vlad Bilețchi, preşedintele AUR din Moldova.



Protestatarii au acuzat-o pe Maia Sandu de duble standarde şi spun că vor insista să aibă o discuţie cu președintele.



"Îi duceţi rapoarte în fiecare zi Maiei Sandu. Am vrut să avem o discuţie cu dumneavoastră şi să vedem de ce sunteţi pornit războinic împotriva AUR, de ce pe noi aţi ales să ne sacrificaţi", a spus valeriu Munteanu, membru AUR din Moldova.



Am transmis o solicitare oficială Serviciului de Informaţii şi Securitate pentru un comentariu, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns. Nu am reușit să obținem o reacție nici de la purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, Sorina Ştefârţă. Marți, mai mulți reprezentanți AUR au înnoptat în corturi în faţa sediului SIS în semn de protest faţă de imixtiunea instituţiei în procesul electoral. Acuzaţiile vin după ce directorul SIS, Alexandr Esaulenco, a cerut CEC să investigheze finanţarea externă a celor de la AUR. SIS a respins acuzațiile şi a menţionat că toate acţiunile de verificare sunt efectuate legal.