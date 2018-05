Reprezentanta Moldovei, trupa Doredos s-a clasat pe locul 10 la Eurovision 2018

Spectacol de excepţie aseară pe scena Eurovision din Lisabona, Portugalia. Reprezentanţii Moldovei s-au clasat pe locul zece în finala concursului european de muzică. Piesa "My lucky day" a celor de la Doredos a obţinut 209 puncte în urma votului.



Evoluţia foarte bună a moldovenilor a fost aplaudată de public. Cei trei interpreţi ai trupei au fost îmbrăcaţi în culorile drapelului naţional şi au avut o coregrafie interesantă. Piesa compusă de interpretul rus Filip Kirkorov, a obţinut punctajul maxim din partea Rusiei.



Moldova a mai obţinut câte 10 puncte din partea juriului din Cipru, Armenia şi Grecia. România a acordat ţării noastre 7 puncte, iar din partea Ucrainei nu am primit niciun punct.



Câştigătoarea Eurovision 2018 este interpreta Netta Barzilai, din Israel, ţară care va găzdui ediţia de anul viitor a concursului. Melodia "Toy" a obţinut 529 de puncte. De altfel, piesa a devenit deja foarte populară în mai multe ţări şi are peste 20 de milioane de accesări pe canalul oficial al concursului.



Israelienii au ieşit în stradă la Tel Aviv pentru a sărbători victoria la Eurovision. Succesul interpretei a fost salutat şi de premierul israelian, care a postat un mesaj de felicitate pe o reţea de socializare.



Bejamin Netanyahu a schiţat chiar câteva mişcări de dans din melodia cântăreţei înainte de şedinţa guvernului.



Pe locul al doilea s-a clasat reprezentanta Ciprului, Eleni Foureira, care era dată favorită de casele de pariuri. Austria, care a avut o piesă extrem de apreciată de public, a obţinut locul trei. Ucraina s-a poziţionat pe locul 17, iar România şi Rusia nu au ajuns anul acesta în finală.

Spectacolul nu a fost lipsit de incidente: în timpul evoluţiei reprezentantei Marii Britanii, Surie, pe scenă a urcat un bărbat care i-a smuls microfonul. Imediat au intervenit agenţii de pază care l-au reţinut, iar interpreta şi-a putut continua evoluţia.