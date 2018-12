Reporterul Publika TV, Radu Galbur, a fost ales cel mai bun jurnalist sportiv de televiziune al anului 2018 în Republica Moldova. Premiul i-a a fost acordat în cadrul Galei Sportului Moldovenesc, organizată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării la Chișinău, în Palatul Republicii.



"Am luat eu premiul, dar de fapt este un premiu al întregii redacţii. Suntem o echipă mare, impunătoare. Este o echipă în spate care a muncit mult. Eu doar am fost în teren. Am făcut ceea ce am făcut. Pe parcursul anului sunt sigur că am făcut cele mai bune reportaje cu toată redacţia de sport. Şi în continuare vom face acelaşi lucru, dar poate chiar şi mai bine", a menţionat Radu Galbur, jurnalist Publika TV.



Pe parcursul anului 2018 Radu Galbur a relatat de la cele mai importante competiţii naţionale, dar şi de la evenimente de talie europeană și mondială, cum ar fi finala de la Kiev a Ligii Campionilor la fotbal.



Radu Galbur este reporter de sport la Publika TV din 2011.