Reportaj cutremurător realizat de BBC despre victimele traficului de ființe umane din România. O jurnalistă britanică a relatat cum fete din țara vecină ajung să fie victime ale acestei practici de la vârste fragede și cum sunt ulterior duse în Regatul Unit, unde prostituția este legală.



Reportajul BBC începe cu imagini de la o descindere într-un bordel din Marea Britanie. Polițiștii au găsit înăuntru mai multe tinere originare din România, care prestau servicii sexuale. Oamenii legii presupun că fetele au fost obligate să se prostitueze. Acestea însă nu au vrut să depună o plângere, așa că polițiștii s-au văzut nevoiți să le ducă înapoi în bordel. Acțiunea se mută în România, unde reporterul BBC a discutat cu proprietara unui adăpost pentru copii care au căzut victime a traficului de ființe umane. Aceasta i-a povestit că fete cu vârste de la zece ani sunt racolate și obligate să se prostitueze.



”Sunt anumite persoane care le "recrutează" chiar din curtea școlii. Vorbesc cu fetele. Acești indivizi vin și le spun că le iubesc, că sunt frumoase, că sunt deștepte. Am o fată de 13 ani în acest adăpost, care încearcă disperată să se reîntoarcă la iubitul în vârstă de 52 de ani”, a declarat proprietara unui adăpost pentru copii, Iana Matei.



Numai în 2021, în România au fost identificate 429 de victime ale traficului de ființe umane. Jumătate erau copii.



”Sunt tot mai tinere. Cu cât fata este mai tânără, cu atât este mai ușor pentru traficant să o sperie. Avem fete de 12 ani în adăpost, care au început această activitate la 10 ani”, spune Iana Matei.



O familie din România a fost de acord să discute cu reporterul BBC și să povestească prin ce a trecut fiica lor, pe care au reușit să o smulgă din ghearele traficanților.

”Aveam doar 12 ani, eram doar o sclavă pentru ei. Am făcut tot ce mi-au spus. Părinții mei aveau nevoie de bani. Și știam că singura opțiune era să mă prostituez”, mărturisește Andreea.



Părinții ei s-au adresat la poliție, însă în zadar. Oamenii legii nu au mișcat un deget pentru a le găsi fiica. Disperați, aceștia s-au apucat să o caute singuri.



”Aici e locul unde am găsit-o pe portbagajul mașinii. A deschis portbagajul, a tras-o jos. Ea era drogată, Nu putea sta in picioare.”



Poliția spune că a încercat să o găsească pe adolescenta răpită și că au transmis cazul unui specialist în combaterea traficului de persoane. Întors în Marea Britanie, reporterul BBC s-a întâlnit cu tatăl fetei, venit la muncă. Acesta i-a dat o veste cutremurătoare.



”Au luat-o din nou. Am aflat că sunt aceiași indivizi.”



BBC explică și de ce traficul de ființe umane înflorește în România. Legea este una prea permisivă, iar sentințele sunt prea blânde, de multe ori chiar cu suspendare.