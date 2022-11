Replici tăioase la ședința Parlamentului. BCS a cerut crearea unei comisii în cazul Naslavcea

"Ceea ce vizează cazul din Naslavcea, haideţi să ne abţinem astăzi de la declaraţii tari, care, din păcate, nu sunt bazate nici pe concluziile unor experţi, nici pe fapte concrete. Noi am văzut şi am auzit totul doar din mass-media. Propunem să creăm o comisie specială parlamentară, care va merge la faţa locului, în satul Naslavcea, va vorbi cu localnicii, va audia experţii ", a spus IRINA LOZOVAN, deputat BCS.Declaraţia deputatului BCS a provocat un val de replici." Acum un proiectil a fost dat jos şi partea care a căzut, a explodat pe teritoriul nostru. Ele cad şi pe terenurile de joacă ale copiilor. Doamne, fereşte, da Doamne fereşte, ce trebuie să se întâmple ca voi să vă mai treziţi.", a replicat IGOR GROSU, preşedintele Parlamentului."Înainte să anunţaţi că vreţi să creaţi grupuri de lucru, mergeţi în localităţile din apropiere şi discutaţi cu oamenii la care au sărit sticlele de la casă .Întrebaţi oamenii cum de pe data de 24 februarie nu o dată au auzit exploziile din oraşele ucrainene", a sugerat ADRIAN BĂLUŢEL, deputat PAS."La un moment dat v-aţi pornit la Moscova, aţi spus gata, amuş rezolvăm problemă, ne închinăm lui nenea Putin, îl pupăm în toate locurile şi să ne rezolve problema. Aţi fost la Moscova, v-aţi închinat, şi cu ce v-aţi întors. Nimic nu aţi adus ", a remarcat EUGENIU SINCHEVICI, deputat PAS."Spre deosebire de dumneavoastră, eu, în acea dimineaţă, am fost la Naslavcea. Trăiesc în oraşul Ocniţa, am comunicat cu locuitorii satului Naslavcea, ceea ce propun şi altor deputaţi să facă ", a răspuns IRINA LOZOVAN, deputat BCS."Doamna Irina, aşa este Parlamentul. Aici nu poţi să spui un cuvânt, fără ca ţie să nu-ţi citească lecţii. Da, domnule preşedinte, înţelegem situaţia încordată din ţară, din regiune şi război din Ucraina, dar să ne abţinem şi să nu permitem insulte la adresa deputaţilor ", a îndemnat VLAD BATRÎNCEA, vicepreşedintele Parlamentului din partea BCS."Pe voi, cei de la PAS, v-au ales ca să puteţi să vă înţelegeţi cu oricine, ca să aveţi grijă de poporul nostru. Şi ce aţi făcut voi? aţi rupt legăturile cu partenerii noştri de bază, aţi distrus economia noastră şi sistemul de electricitate, aţi impus zeci de mii de cetăţeni să plece din ţara noastră.- Colegi! Colegi!""Eu consider că orice om normal, indiferent de opţiunile lor politice, va înţelege că este vorba despre manifestul fascismului rusesc, care şi-a propus drept scop genocidul poporului ucrainean şi nimicirea statului ucrainean. Şi când se vorbeşte despre preţurile în Ucraina, Ucraina plăteşte cel mai straşnic preţ - vieţile oamenilor ", a spus OAZU NANTOI, deputat PAS.Amintim că procurorii au inițiat un proces penal în cazul incidentului de la Naslavcea, unde luni dimineața au căzut fragmente dintr-o rachetă care a fost doborâtă de sistemul antiaerian din Ucraina. Reprezentanții Procuraturii Generale susțin că investigațiile sunt efectuate de angajații Poliției de Frontieră de comun cu cei de la Procuratura raionului Ocnița.