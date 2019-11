Replici tăioase între Maia Sandu şi Dragoş Vicol. Preşedintele CA reproşează Guvernului că nu se implică suficient

foto: publika.md

Replici tăioase între premierul Maia Sandu şi preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoş Vicol. Cel din urmă a acuzat executivul că nu întreprinde nicio acţiune pentru a asigura trecerea posturilor TV din ţară de la televiziunea analogică, la cea digitală. Mai mult, potrivit lui Vicol, autorităţile nu ştiu nici dacă vor oferi sprijin financiar televiziunilor pentru prezenţa lor în Multiplex, ce le va permite să emită la nivel naţional. Asta după ce Maia Sandu a criticat activitatea CA şi a lăsat să se înţeleagă că Dragoş Vicol trebuie să-şi dea demisia. Subiectul a fost discutat în cadrul forumului mass-media desfăşurat în Capitală.



Potrivit lui Dragoş Vicol, din 1 martie, în Moldova ar trebui introdusă televiziunea digitală. Vicol afirmă că Guvernul nu este interesat de acest subiect.



"Nu văd absolut nicio mişcare coerentă din partea Guvernului Republicii Moldova pentru a asigura trecerea la televiziunea digitală. Aflu cu stupoare că abia acum trebuie să se desfăşoare licitaţia cu privire la achiziţionarea de seto boxuri cu care să fie asigurate păturile social vulnerabile. Nu se ştie clar câţi beneficiari vor fi. Există şi aici o întreagă brambureală", a declarat Dragoș Vicol, preşedinte CA.



Prezent la eveniment, premierul a ripostat. Maia Sandu a criticat activitatea Consiliului Audiovizualului şi a lăsat să se înţeleagă că Dragoş Vicol menajează posturile de televiziune afiliate socialiştilor, cu referire la faptul că holdingul media creat de socialiști a obținut dreptul de a retransmite postul „Pervîi Kanal” din Federaţia Rusă.



"Consiliul Audiovizualului în componenţa actuală e clar depăşit de situaţie. Deruta se vede în deciziile acestuia, în lipsa unei linii clare de acţiune, în încercările de apropriere a conducerii acestui consiliu de un pol politic ce controlează cel mai consolidat holding media al momentului. Avem nevoie de un Consiliu al Audiovizualului proactiv, profesionist şi independent de politic", a menționat Maia Sandu, premier.



Declaraţiile Maiei Sandu l-au deranjat pe preşedintele CA, Dragoş Vicol, care a menţionat pentru postul nostru de televiziune că premierul încearcă să subordoneze politic instituţia pe care o conduce. Dar a precizat că este onorat de atenţia premierului.



"Ceea ce a făcut ea astăzi în cadrul forumului demonstrează iarăşi că îşi doreşte ca autoritatea audiovizuală să procedeze într-un anumit fel, ceea ce am spus că nu este ok. Consider să declaraţia dumneaiei este una politică şi este regretabil faptul că încearcă din nou, chiar dacă ea consideră că este mai voalat, să facă presiuni asupra CA, fiindcă ceea ce a menţionat mi s-a părut strigător la cer", a spus Dragoș Vicol, preşedinte CA.



Atitudinea îngăduitoare a preşedintelui CA, Dragoş Vicol, faţă de posturile de televiziune afiliate socialiştilor a fost criticată şi de unii membri ai autorităţii audiovizuale. Olga Guţuţui a menţionat, în cadrul şedinţei de luni a CA, că influenţa politicului este tot mai mare.



"Asistăm în continuare la concentrarea mediei sub influenţa anumitor factori politici şi atât timp cât vom tolera acest lucru, schimbări pe piaţa mediei nu vor exista", a declarat Olga Guțuțui,

membru CA.



În luna iulie, premierul Maia Sandu a dat buzna la şedinţa Consiliului Audiovizualului, unde a cerut membrilor CA demisia in corpore pentru a debloca situaţia din domeniul audiovizual. Solicitări de acest fel au mai urmat. În cadrul unei şedinţe a CA, doi dintre membrii Consiliului Audiovizualului, Dorina Curnic şi Veronica Cojocaru, au cerut demisia președintelui instituţiei, Dragoș Vicol. Între timp, cei doi membri şi-au dat demisia din Consiliu.