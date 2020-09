REPLICI TĂAIOASE între foștii premieri Ion Sturza și Vlad Filat

Replici acide între foștii premieri ai Republicii Moldova, Ion Sturza și Vlad Filat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sturza l-a îndemnat pe liderul PLDM să nu revină pe scena politică, deoarece nu poți să faci "afaceri" și, în același timp, să ocupi funcții publice importante. La scurt timp, Filat a venit cu o reacție pe Facebook: "câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia".

În replică, Vlad Filat a l-a acuzat pe Sturza că după alegerea lui Voronin a fugit în România, ca să se ocupe de "mici afaceri, mici șotii".

"Că ești purtătorul unor frustrări și neîmpliniri politice înțeleg foarte bine, dar nu este vina mea că după alegerea lui Voronin ai ales să fugi în România și să faci ”mici afaceri, mici șotii” spre deosebire de mine, care așa cum am putut, am ales să lupt și să-l înving pe Voronin. Cunoscându-te foarte bine sunt convins că dacă mâine ți s-ar propune, de oricine, o funcție la Chișinău, ai accepta-o fără să clipești. Nu are sens să negi, știi bine că am dreptate.



Referitor la moralitate îți recomand cu caldă amiciție să-ți amintești de INCON, răscumpărarea obligațiunilor de la Gazprom sau privatizarea Rompetrol de către kazahi (discuțiile pe care le-am avut cu Nazarbaev și fostul premier kazah au fost foarte interesante la acest subiect). Ar mai fi și altele de spus, dar probabil cu altă ocazie", a punctat liderul PLDM.