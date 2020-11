Replici dure și bătaie la o tipografie de stat din Capitală. PAS îl acuză pe Dodon de tipărirea ziarelor electorale neoficiale

Scandal, replici dure și bătaie la o tipografie de stat din Capitală. Deputații PAS susțin că au depistat acolo sute de mii de ziare electorale ale lui Igor Dodon, care ar fi fost tipărite fără raportarea cheltuielilor la CEC. Potrivit lor, tirajul indicat ar fi de doar 55 de mii de exemplare, dar, în realitate, susţin aceştia, ar fi fost tipărite peste 400 de mii de ziare."Ziarele erau multe aici. Ei timp de trei ore au evacuat în altă parte, special. Dodon Igor, Dodon Igor.""Aproximativ jumătate de milion de ziare erau aici, în depozitul întreprinderii de stat, care, chipurile, au fost tipărite în altă parte. Deși a fost indicat 55 de mii și o altă tipografie.", a declarat Oazu Nantoi, deputat PASUlterior, la fața locului au ajuns și câțiva deputați socialiști, iar spiritele s-au încins."- Vă rog, nu vă sfădiți. - Iată, ce face deputatul socialist! - Liniște, v-am spus!"Vlad Bătrîncea, reprezentantul lui Igor Dodon, a respins categoric acuzațiile PAS. Potrivit lui, pentru tipărirea ziarelor electorale a fost făcută o comandă oficială, iar cheltuielile au fost raportate la CEC."Este comanda, este tipar. Dumneavoastră o să răspundeți, conform legii, pentru blocarea producerii și pentru perturbarea ordinii publice. Dumneavoastră, ați depășit atribuțiile deputatului în Parlament și o să răspundeți, conform legii."La faţa locului au ajuns şi polițiştii. Aceştia au confiscat ziarele şi au pornit o investigaţie.Ulterior, Ludmila Muntean, purtătorul de cuvânt al candidatului independent la prezidenţiale, a scris pe Facebook că staff-ul electoral face apel la observatorii naționali și internaționali să ia atitudine în raport cu acest caz, când un concurent blochează abuziv răspândirea materialelor electorale ale altui candidat. Totodată, potrivit ei, ziarele au fost achitate din fondul electoral al lui Igor Dodon, fapt probat prin contractul existent încheiat cu un agent economic. Tipografia privată ar fi anunțat că are dificultăți tehnice și a apelat la alt agent economic pentru tipar, la fel în baza unui contract încheiat între ei.Dorin Cimil a declarat pentru postul nostru de televiziune că CEC va examina acest caz după acumularea tuturor informațiilor necesare."Trebuie de știu care e perioadă, noi nu avem nicio dată relevantă, ca să putem să ne expunem pe acest subiect. Așteptăm o informație și s-o examinăm în context. Noi nu am constat încă nimic, doar am sesizat poliția, așteptăm să ne prezinte o informație și noi să venim cu examinare."Solicitat de jurnaliștii noștri, Lilian Luca, șef adjunct al Poliţiei Capitalei, a spus că acest caz este în proces de examinare şi vor reveni ulterior cu detalii.