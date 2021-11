Replici acide între deputaţii BCS şi PAS despre subiectul vaccinării: „S-a ajuns ca oamenii să fie vânaţi pe străzi, prin sate şi sunt vaccinaţi”

Subiectul vaccinării a aprins spiritele în Parlament după ce Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor a propus crearea unei comisii de monitorizare a modului de gestionare a pandemiei şi a procesului de vaccinare.



„În goana după rezultate, s-a ajuns ca oamenii să fie vânaţi pe străzi, prin sate şi sunt vaccinaţi. Dragi colegi, propun să formăm această comisie care să fie condusă de un reprezentant al majorităţii parlamentare, aşa ar fi logic.”, a declarat Vladimir Odnostalco, deputat BCS.



Odnostalco s-a referit la cazul bărbatului vaccinat în plină stradă care a apărut într-o poză făcută de deputatul PAS, Radu Marian.

„O mică remarcă, spuneţi că cineva este vânat pe drum. Încă 8 de la dumneavoastră încă nu au fost prinşi pe drum.”, a relatat Igor Grosu, preşedintele Parlamentului.



Vladimir Odnostalco i-a reproşat lui Igor Grosu că, în calitate de preşedinte al Parlamentului, nu i-a putut convinge pe toţi deputaţii să se vaccineze.



„Pentru mine e o misiunea aproape imposibilă să conving nişte colegi anti-vaccin pe care îi aveţi dumnevoastră acolo, inveteraţi. Unul a trebuit să-şi depună mandatul ca să se vaccineze.”, a menționat preşedintele Parlamentului.



„Aici, peştele se strică de la cap, asta e în primul rând. În al doilea rând, câţi reprezentanţi ai guvernării voastre, rude, prieteni sunt vaccinaţi? Câţi miniştri, secretari de stat, şefi de secţii şi agenţii?”, a precizat deputatul BCS, Vladimir Odnostalco.



„Credeţi că dumneavoastră sunteţi convingător în toată diareea verbală pe care o debitaţi aici? Eu vă rog frumos.”



„Un an de zile am fost martori la diaree verbală atunci când aici venea Guvernul, când am adus protocoale, am adus sute de mii de vaccinuri gratuite. Să ajungem la situaţia în care avem un ministru instabil din punct de vedere psihic, care nu poate veni la Parlament şi nu poate informa Parlament.”, a spus Vlad Bătrâncea, vicepreşedintele Parlamentului.



Consilierul ministrului Sănătăţii, Ştefan Botnaru, ne-a spus că nu va comenta declaraţiile vicepreşedintelui Parlamentului, Vlad Batrîncea.



Deputatul PAS, Dan Perciun, i-a luat apărarea lui Igor Grosu, acuzând socialiştii că sunt responsabili de eşecul campaniei de vaccinare.

„Ne aducem bine aminte de comportamentul colegilor din opoziţie, de declaraţii despre virusul care trece prin noi ca o gripă, despre nunţile organizate în plină pandemie.”, a constatat Dan Perciun, deputatul PAS.



La începutul săptămânii, rata de vaccinare cu schema completă în ţară era de peste 25 la sută.