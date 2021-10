Replici acide în Parlament. Voronin către Spînu: Să dai nasul jos și să te apuci de lucru!

"În toți acești ani noi nu am avut probleme cu gazul. Noi am avut gaz în volum necesar. Cât privește datoria. Având în vedere reintegrarea teritorială, politică a Republicii Moldova. Am avut un sistem de gaze unic și cum am discutat înainte de acest protocol cu "Gazprom" este o discuție aparte. Pot să vă povestesc și să vă sugerez cum trebuie. În rezultat noi am un contract normal, puţin cam scump, dar cel puţin conform unei formule cu rezultate clare. Nu am auzit niciun mesaj că Gazprom șantajează Moldova. Voi nu ați reușit să discutați, nu aţi vorbit ați ratat toate termenele, iar acum căutați vinovații. Nu e corect. Gazul în Moldova a fost, la un preţ convenabil şi putea fi şi acum”, a spus Oleg Reidman.