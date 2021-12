Repetiţiile sunt în toi la Circul din Capitală. Artiştii veniţi din Ucraina muncesc la un program special de Crăciun

Repetiţiile sunt în toi la Circul din Capitală. Artiştii veniţi din Ucraina muncesc de zor la un program special de Crăciun - cu numere de acrobaţii şi umor şi reprezentaţii cu animale - menit să îi încânte pe micii spectatori.

Regizorul artistic al circului din Capitală spune că pregătirile au început din vară.

''Este un program de revelion cu Moş Crăciun neapărat. Am adus foarte multe numere interesante, haioase, comice. Avem două numere de gimnastică aeriană, cred că toţi vor fi cu spaimă în inimă de ce trucuri fac. O să fie animale, cămile gigante şi căluţii. Un dans pas de deux pe cai'', a spus Igor Cemortan.

Artiştii fac repetiţii pentru ca showul să fie de excepţie.

''Am pregătit acest număr aproape un an. Foarte mult ne-am pregătit ca să venim şi cu actele şi vama, dar am reuşit. Aseară am ajuns, iar acum ne antrenăm şi mâine va fi premiera.''

Acrobaţii speră că publicul va fi încântat de prestaţie.

''Fizic sunt pregătită şi l-am învăţat şi pe soţul meu. Este un număr în doi în aer pe care împreună cu soţul îl vom executa.'' ''Ne aşteptăm la o primire caldă de la spectatori.''

Spectatorii sunt aşteptaţi la ''Crăciunul Copiilor'' pregătit de circul din Capitală din 25 decembrie până în 16 ianuarie. Preţul biletelor este între 150 şi 250 de lei.