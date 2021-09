Repetiții pentru Festivalul Internaţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu". Oamenii vor putea admira şase spectacole

Spectacole de excepţie şi emoţii de nedescris. Asta promit organizatorii Festivalului Internaţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu", care îşi va deschide duminică uşile pentru toţi iubitorii frumosului. Festivalul va începe cu opera lui Giuseppe Verdi "Traviata", sub bagheta dirijorului Andrei Iurkevici.



Pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet vor apărea nume sonore din mai multe ţări. Operei "Traviata" a reuşit să adune la Chişinău artişti din Cehia, Spania şi România.



"Este un rol minunat, este rolul meu preferat dacă să spun cu adevărat. Pentru că are un nivel ridicat de emoţie, de culori. Iubesc acest rol pentru că îmi pot arăta potenţialul meu adevărat.", ne-a destăinuit Lucie Kankova, soprana rolului principal Violetta Valery.



"Rolul lui Alfredo este foarte particular pe care l-a creat Giuseppe Verdi. În sens că e plin de caracter, de forţă. Are presiune mare şi nu poate lua decizii întrucât depinde de tatăl său, de societate.", Celso Albelo, interpretul personajului Alfredo Germont.



"Sunt extrem, extrem de bucuros să pot să pot să cânt în acest festival "Maria Bieşu", care este o personalitate marcantă a liricii mondiale.", a declarat Lucian Petrean, interpretul personajului Giorgio Germont.



Din cauza condiţiilor sanitare impuse pe timp de pandemie, numărul spectatorilor prezenţi în sală a fost redus de patru ori. Astfel din cele o mie o sută de locuri, vor fi ocupate doar 250 de fotolii.

Festivalul va dura până în data de 26 septembrie, iar publicul va avea posibilitatea să urmărească patru opere şi două spectacole de balet. Artişii promit emoţii deosebite.



În repertoriul de anul acesta este inclus baletul "Don Quijote", operele "Aida", "Macbeth" şi "Dama de Pică", dar şi baletul "Lacul Lebedelor".