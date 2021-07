Repartizarea funcţiilor în conducerea noului legislativ, motiv de ceartă între deputaţi. Cine şi câte comisii parlamentare va prezida

Deputaţii fracţiunii Partidului "ŞOR" consideră că prin lipsirea formaţiunii de dreptul de a conduce comisiile parlamentare se încalcă recomandările mai multor organizaţii internaţionale privind rolul opoziţiei. Mai mult, cei de la "ŞOR" vor insista şi pentru un fotoliu de vicepreşedinte."Partidul "ŞOR" este o parte componentă a Parlamentului, iar numărul de deputaţi în cadrul fracţiunii nu are nicio importanţă. Ca fracţiune avem dreptul la funcţie de vicepreşedinte al Parlamentului", a menţionat Denis Ulanov, deputat Partidul "ŞOR".La rândul său, Vasile Bolea a declarat că Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor îi revine preşedinţia a trei comisii permanente: cea pentru Drepturile Omului, cea de Finanţe, dar şi Comisia pentru Mediu. Bolea susţine însă că BECS şi-ar dori să conducă patru comisii."Noi lucru acesta nu am discutat despre care comisia, a patra la număr, am vrea noi s-o prezidăm, dar chestile acestea se discută. Cred că în zilele următoare vom ajunge la o formulă. Fiecare fracţiunea parlamentară poate să aspire la o funcţie de vicepreşedinte. Vom vedea să fie doi vicepreşedinţi sau trei vicepreşedinţi. Lucrul acesta trebuie să fie examinat", a precizat Vasile Bolea, deputat BECS.Deputatul PAS Sergiu Litvinenco spune că repartizarea comisiilor parlamentare s-a făcut conform mandatelor obţinute în urma alegerilor. În ceea ce priveşte funcţiile de vicepreşedinţi ai Parlamentului, Litvinenco spune că oportun ar fi să existe doar două fotolii în actuala legislatură."Decizia finală va fi joi, dar eu cred că numărul va fi mai mic decât a fost în Parlamentul precedent. - Adică doi? - Eu cred că da. Rezultatele alegerilor, toate funcţiile în Parlament se determină, pornind de la principiu proporţionalităţii", a spus Sergiu Litvinenco, deputat PAS.Luni, 26 iulie, la şedinţa de constituire a Parlamentului deputaţii PAS au cerut o pauză până joi, timp în care să stabilească cine va face parte din conducerea Parlamentului şi să creeze comisiile parlamentare.