Reparaţie în curţile de bloc din Capitală. Autorităţile locale au alocat 20 de milioane de lei în acest scop

foto: publika.md

Mai multe curţi de bloc din Capitală sunt în stare deplorabilă şi nu au mai fost reparate de peste 10 ani. Primarul interimar Ruslan Codreanu a cerut şefului întreprinderii Exdrupo să asigure demararea cât mai urgentă a lucrărilor. În acest scop, anul acesta, din bugetul municipal au fost alocate 20 milioane de lei.



Unele curţi de bloc din Chişinău arată ca după război. Oamenii care locuiesc pe strada Deleanu din sectorul Buiucani spun că nu au văzut drumarii prin preajma caselor lor de ani buni.



"Eu nu am văzut ca aici în ogradă să fie făcute careva reparaţii, aici s-au făcut câteva lucrări însă de locatarii blocurilor. Oamenii singuri aduceau pietriș de undeva, dar aşa nu se face nimic aici."



"10 ani de zile nu s-a făcut nimic în această curte. Este periculos şi pentru maşini, dar şi pentru pietoni."



Şoferii spun că din cauza gropilor imense sunt nevoiţi să dea bani grei pe reparaţia maşinilor.



"Ne costă foarte scump să ne reparăm maşinile."



"Mai ales dacă eşti un pensionar, nu poţi să repari maşina, cazi într-o groapă şi strici cu totul maşina. Mai avem noroc că maşina nu este luxoasă, nouă."



"Vedeţi ce se face şi prin oraş, când maşina cade într-o groapă sau alta, sau că cade asfaltul pe drum."



Potrivit primarului interimar al municipiului Chişinău, Ruslan Codreanu, în acest an, vor fi făcute lucrări de reparaţie în 80 de curți de bloc.



"90 de procente din curțile de bloc arată ca după bombardament, eu înțeleg că situația asta este de ani de zile pentru că nu s-a intervenit, dar noi trebuie să intervenim așa cum am promis la oameni. Primul lucru când face omul din casă el dă în groapă și nu mai ai chef de nimic în orașul acesta când mergi ca în tanc", a declarat Ruslan Codreanu, primarul interimar al Capitalei.



Şeful întreprinderii municipale "Exdrupo", Marcel Zastînceanu, a spus că o licitaţie pentru alegerea companiei care se va ocupa de lucrări va fi organizată în 19 aprilie.



Locuitorii tot timpul se adresează la pretură, pretura găteşte lista, lista vine la direcţia transport, după care ajunge la noi. Lista curţilor de blocuri unde se va interveni va fi publicată.



Lucrările de renovare vor dura 5 luni.