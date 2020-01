Reparație făcută de mântuială. O alee pietonală din sectorul Botanica al Capitalei, reparată necalitativ

Reparație făcută de mântuială pe bulevardul Dacia din Chişinău. Aleea de la intersecția cu strada Hristo Botev este gata în proporţie de 80 la sută, însă lucrările lasă de dorit. Coșurile de gunoi nu au fost fixate, unele bucăţi de pavaj s-au desprins deja, iar în lipsa indicatoarelor rutiere și a pilonilor care restricționează circulația, unele maşini intră direct pe alee, fapt ce deranjează pietonii. Potrivit autorităţilor municipale, termenul limită de dare în folosință a zonei pietonale este sfârşitul lunii februarie.



Renovarea a început în noiembrie anul trecut şi deşi zona arată acum mult mai bine, calitatea lucrărilor este îndoielnică.



Multe bucăţi de pavaj s-au desprins în timp, deoarece muncitorii le-au montat fără să respecte tehnologia care prevede folosirea unui strat de nisip pentru amplasarea dalelor de ciment. Iar tomberoanele au fost instalate pur şi simplu, fără să fie fixate, ceea ce le face uşor de vandalizat.



Locuitorii oraşului salută inițiativa, dar spun că lucrările lasă de dorit.



"Îmi place, dar acolo am obieţii, pentru că pavajul se ridică. Muncitorii au făcut totul în grabă".



"În comparaţie cu proiectul pe care l-am văzut nu prea.. are multe devieri. Ştiu că trebuiau să fie mai mulţi pomi, am văzut că au lăsat loc pentru plantare, dar nu ştiu dacă s-a luat în calcul ca ei să poată să crească".



În lipsa unei bariere sau a indicatoarelor care să restricționeze circulaţia, unii şoferi îşi parchează maşinile chiar pe alee.



"Avem o rugăminte foarte mare ca proiectul să fie dus la bun sfârșit. Cerem instalarea unor bariere pentru a nu permite parcarea maşinilor pe strada pietonală".



Pretorul sectorului Botanica, Boris Prepelița, spune că ştie despre aceste probleme, iar compania contractată îşi va primi banii abia după ce va finaliza toate lucrările.



"Nu s-a reuşit să se încheie lucrările de compactare a plăcuţelor de pavaj, din cauza condiţiilor meteo. Noi avem înţelegerea cu dumnealor că nu le vom plăti până nu va fi gata tot, urmează noi să mergem să vedem ce ne place ce nu ne place", a spus pretorul sectorului Botanica, Boris Prepelița.



Potrivit proiectului, pe alee a fost instalat un nou pavaj şi au fost reconstruite scările. De asemenea, a fost instalat iluminatulul stradal, iar la final va fi cumpărat şi mobilierului urban. Valoarea totală a proiectului este de două milioane de lei.

