Reparația unei curți de bloc din sectorul Buiucani stagnează. Oamenii sunt nemulţumiţi iar autorităţile strâng din umeri

Lucrările de reparație a unei curți de bloc de pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei bat pasul pe loc. Deși oamenilor li s-a promis că totul va fi gata până în 20 august, locul este un adevărat șantier, plin de gropi. În plus, locuitorii spun că nu i-au mai văzut pe muncitori de aproape o lună."Au promis că va fi gata, dar când? În care an, iată nu ne-a spus în care an, dar au spus că o să facă.""Dar când o să fie gata, nu ştiu, nu vă pot spune, că este bardac. "Din cauza gropilor din zonă, mamele sunt nevoite să ia căruciorul în brațe."Noi luăm căruciorul în braţe şi coborâm toate treptele care le avem din deal şi până în vale. Cel mai greu este atunci când plouă şi în aceste gropi se adună apă."Și bătrânii se deplasează cu dificultate."În baston merg foarte greu, nici nu mă dau jos deloc de pe trotuar din cauza bordurii, iar dacă o fac, nu pot să ajung în cealaltă parte."Iar șoferii se plâng că nu au locuri de parcare."De exemplu, eu cu copil mic când vin, trebuie să o parchez foarte departe, acum este frig. O parchez în alt loc, cineva aruncă cu ceva pe maşină şi spune că acela este locul lui."Autoritățile susțin că, de fapt, în contract este stipulat că lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii decembrie, deși pe panoul informativ din curtea blocului este o altă dată."A fost o greşeală tehnică când s-a indicat pe panou că va fi finalizată la 20 august. S-a modificat puţin proiectul, astfel pentru a evita inundarea subsolurilor din cauza apelor în urma precipitaţiilor.", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorul Buiucani.Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, ne-a mai spus că această curte va fi asfaltată săptămâna viitoare. La rândul său, agentul economic responsabil de implementarea proiectului susţine că lucrările au fost întârziate de lipsa materialelor de construcție. Reparaţia curţii face parte din proiectul "Curţi de bloc confortabile", care prevede amenajarea a şapte ogrăzi. Costul proiectului este de şapte milioane de lei, bani alocați de Primăria Capitalei.