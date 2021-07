Reparaţia este în toi în căminele studenţeşti din Capitală. În ce constă renovarea şi cât achită studenţii lunar

Universitățile din Capitală se pregătesc pentru noul an de studii. În căminele studenţeşti, reparaţiile sunt în toi, astfel ca studenţii să se poată caza luna viitoare. Universitatea Tehnică din Moldova are 10 cămine cu o capacitate de 2300 de locuri. Jumătate din ele sunt deja renovate.''Reparaţia constă în schimbarea ferestrelor, schimbarea totală a mobilierului. Preconizăm ca în următorii doi-trei ani să renovăm toate căminele de la Universitatea Tehnică.''La Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă sunt disponibile peste 1100 de locuri în cămine.''La fiecare etaj sunt câte două secţii, iar fiecare secţie are câte două camere. Într-o cameră sunt cazate trei persoane. Fiecare are patul său şi un dulap.''Cei care se vor caza şi nu sunt mulţumiţi de condiţiile oferite, pot face singuri reparaţii dacă doresc. Taxa lunară în căminul studenţesc al Universităţii Tehnice din Moldova pleacă de la 350 de lei şi ajunge la 450. Iar studenţii Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă achită lunar între 290 şi 400 de lei.