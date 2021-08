Renumitul tenismen Roger Federer va ajunge din nou pe masa de operație. Sportivul elvețian de 40 de ani a anunțat că urmează să fie supus unei noi intervenții chirurgicale la genunchi și va lipsi de pe teren timp de mai multe luni.Astfel, Federer, care a jucat 13 partide la 5 competiții în acest an, va rata turneul de Mare Șlem de la US Open, pe care l-a câștigat de 5 ori în trecut."Îmi va fi greu, dar, totodată, știu că trebuie să o fac. Vreau să mai alerg, să mă antrenez și să am o speranță la revenirea în circuitul mondial într-o formă bună. Sunt realist, știu cât e de greu să te operezi la această vârstă, dar o să încerc", a spus Federer.Federer rămâne pozitiv și, acum când are mai mult timp liber, joacă ping pong.Roger Federer este considerat unul dintre cei mai buni tenismani din toate timpurile. În cariera sa, fostul lider mondial a câștigat 20 de turnee de Mare Șlem. În total, elvețianul a cucerit 103 titluri ATP la simplu, fiind al doilea într-un clasament all-time, după americanul Jimmy Connors, care are 109 trofee.Din activitatea sportivă, Federer a obținut peste 130 de milioane de dolari.