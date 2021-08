Renumitul poet Andrei Strâmbeanu a fost condus pe ultimul drum

Renumitul poet, prozator şi dramaturg Andrei Strâmbeanu a fost condus pe ultimul drum. Zeci de colegi de breaslă, dar şi oameni care i-au îndrăgit şi apreciat creaţia, au venit sâmbătă la Cimitirul Central de pe strada Armenească pentru a-i aduce un ultim omagiu."Cred că este ultimul titan, Andrei Strâmbeanu care ne părăseşte astăzi. Am fost un mare prieten cu el, a iubit muzica, a cunoscut-o şi a ştiut-o foarte mult".Andrei Strâmbeanu a fost unul dintre liderii mişcării de independenţă a ţării. Primul preşedinte Mircea Snegur îşi aminteşte cu nostalgie de aportul avut de marele poet la apariția statului Republica Moldova."Pe dimensiunea spirituală, vizând locul limbii române, alfabetului latin, istoriei, identitate, etc. cuvântul domniei sale în dezbateri pe temele indicate cântăreau foarte mult."La ceremonia funerară a participat şi proaspătul ministru al Culturii, Sergiu Prodan."Ne-a lăsat o moştenire artistică, literară, dramaturgică sunt sigur că încă se vor naşte acei regizori care vor descoperi piesele lui Andrei Strâmbeanu, profunzimea, umorul şi punctul deosebit de a vedea lumea."De aceeași părere sunt și regizorii care au lucrat cu operele lui Strâmbeanu."Un dramaturg care ştie ce înseamnă arta compromisiului şi un dramaturg care ştie să conlucreze cu teatrul, cu actorii. Au ieşit două spectacole bune şi sper să le avem în repertoriu mai departe, fiindcă prin spectacole, prin opera sa Andrei Strâmbeanu va rămâne veşnic viu".Andrei Strâmbeanu s-a născut în 25 august 1934, în satul Fântâna Albă, judeţul Bălţi. A fost redactor la Editura „Cartea Moldovenească”, apoi la publicaţiile „Tinerimea Moldovei”, „Cultura”, „Nistru” şi la Studioul „Moldova-film”. În 1963, a debutat cu cartea de poezii "Fântâna albă". A fost laureat al Premiului Național, al Premiului „I. L. Caragiale” pentru dramaturgie al Academiei Române şi deținător al Ordinului Republicii. Andrei Strâmbeanu s-a stins pe patul de spital la vârsta de 86 de ani.