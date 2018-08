Renumitul naist Constantin Moscovici va suţine duminica viitoare un concert la Teatrul Verde

Renumitul naist Constantin Moscovici va suţine duminica viitoare un concert de excepţie la Teatrul Verde. Alături de el, pe scenă vor evolua artişti din Ucraina, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Cehia şi Israel. Invitatul special va fi tenorul italian Alessandro Safina.



Într-un interviu apărut recent în presă, Constantin Moscovici spune că, deşi, de-a lungul anilor a evoluat pe cele mai mari scene ale lumii, publicul de acasă îi este cel mai drag.



"Am ajuns şi în Carnegie Hall cea mai vestită sală din America, în sala Milenium am cântat în cele mai mari săli ale lumii. Am ajuns şi în Carnegie Hall cea mai vestită sală din America, în sala Milenium am cântat în cele mai mari săli ale lumii. Fiecare ţară are publicul său. Ai noştri sunt mai sentimentali aşa mi se pare. Foarte des sunt cazuri când după spectacol se face un rând şi se apropie lumea de artist, în cazul dat de mine, să-şi ia mâna şi să-şi spună: Îţi mulţumesc, maestre! Sunt nişte emoţii pozitive", a spus Constantin Moscovici.



Concertul se va numi "Melodia Sufletului", iar preţul biletelor va varia între 100 şi 200 de lei.