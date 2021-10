Renumitul antrenor Claudio Ranieri s-a întors în Premier League. Tehnicianul italian a preluat-o pe Watford și a semnat un contract pe doi ani. Pe banca tehnică, el l-a înlocuit pe Xisco, specialistul spaniol care a stat la cârma echipei în ultimele 10 luni.

Claudio Ranieri are 69 de ani și are o experiență bogată. A antrenat formații precum Valencia, Atletico Madrid, Juventus Torino, AS Roma, Internazionale Milano sau AS Monaco. În Anglia, le-a pregătit anterior pe Chelsea Londra, Fulham și Leicester City. Cu ultima a scris istorie, reușind să cucerească titlul în Premier League în 2016.



Tot în acel an, Ranieri a fost desemnat cel mai bun antrenor de FIFA.



În campionat, Watford este pe locul 15 după 7 etape disputate. Ranieri va avea un debut de foc. Pe 16 octombrie, „viespile” vor primi vizita formaţiei FC Liverpool.