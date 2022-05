Renumita interpretă Anastasia Lazariuc a revenit la Chișinău, unde a fost lansată cartea despre viaţa ei

Fiecare om are o poveste şi asta e povestea mea. Renumita interpretă Anastasia Lazariuc a revenit la Chişinău unde a fost lansată joi cartea despre viaţa ei. Romanul biografic a fost întitulat ”Privighetoarea din vis” și este semnat de scriitoarea Elena Răileanu. Copleșită de emoții, Anastasia Lazariuc a ținut să le mulțumească tuturor celor care s-au implicat pentru a-i realiza visul.

Anastasia Lazariuc a revenit acasă după un an. De această dată, interpreta a venit cu o surpriză pentru toți cei care îi admiră talentul – un roman biografic. Interpreta spune că acest roman urma să fie lansat acum doi ani, însă din cauza pandemiei a fost amânat evenimentul.

”Mi-a fost foarte dor să vin acasă. Când au trecut anii, m-am gândit că e dreptul meu ca să las și eu scris adevărul despre mine. Adevărul real despre viața mea, pentru cei care vor să știe, pentru nepoții mei, strănepoții și pentru neamul meu”, a spus Anastasia Lazariuc.

Interpreta povesteşte în roman despre lecțiile de viață pe care le-a avut de depășit pe parcursul vieţii: ”Cartea începe exact din ziua, momentul nașterii mele. Elena Răilean pentru care sunt recunăscătoare pentru răbdare. A avut răbdarea și separat de mine, ea s-a documentat pe la rudele mele, prieteni, consăteni. Fiecare om din viață, fiecare om are o poveste. Asta e povestea mea. Bună sau rea, cu de toate”.

Autoarea romanului spune că a muncit aproape nouă ani, iar procesul a fost unul dificil. Este prima carte de proză semnată de ea, deoarece până acum, Elena Răileanu a scris texte pentru piese muzicale.

”Noi am avut o peripeție, un accident cu cartea. Eu am lucrat un an și jumătate la ea și într-un moment oarecare a dispărut din calculator. Și atunci m-am descurajat și i-am zis Anastasiei că probabil Dumnezeu nu vrea ca să fac eu cartea. E prima carte, dar m-a încurajat și cred că nu-i ultima”, a spus Elena Răileanu.

Cu un buchet de flori și felicitări a venit Aurelian Dănilă, cel care i-a descoperit talentul interpretei și a convins-o să înregistreze o piesă pentru un post de televiziune.

”M-am dus la Băcioi, mi-a spus că ea este în spital cu copilul, m-am dus în spital. Am spus uite care e chestiunea, dorim să te imprimăm. S-a speriat pentru că era foarte tinerică. În sfârșit am imprimat și am dat drumul la cântec în eter și a doua zi a devenit vedetă. E vorba de cântecul Seară Albastră de Teodorovici”, a declarat Aurelian Dănilă.

Anastasia Lazariuc este originară din comuna Băcioi, municipiul Chișinău. Primarul comunei a ținut să-i mulțumească interpretei pentru toată faima pe care a adus-o țării.

”Suntem profund încântați de prestația dumneaei, profund încântați de toată activitatea, toată dragostea cu care a cântat mama, patria. Ne închinăm în fața ei și îi dorim mult succes în continuare”, a spus Ilie Leahu, primarul comunei Băcioi.

Prietenii și rudele Anastasiei Lazariuc, dar și a scriitoarei Elena Răileanu spun că deja au răsfoit cartea și au rămas impresionați.

”O viață trăită în scenă. O viață dăruită lumii. O viață atât de zbuciumată și atât de polifonică. Cine o să citească cartea, o să își dea seama. A meritat mai multe cărți”.