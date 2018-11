RENOVATĂ DUPĂ INCENDIU. Biserica din satul Hârtop a fost sfinţită, după ce a ars

Enoriaşii sunt bucuroşi că vor avea unde să se roage."Suntem foarte bucuroşi cu toţi sătenii. Bine că s-a reconstruit că am ajuns la aşa moment să facem cununia la copii noştri şi am fost în satul vecin", a spus un sătean."Tare multe lucruri au ars, dar acum cu ajutorul la toată lumea, cu ajutorul lui Dumnezeu au renovat înapoi", a spus o femeie."Eu sunt născută aici, dar trăiesc în Râşcani şi am venit cu bună credinţă să ajut satul meu, lumea de la mine din sat", a spus o altă femeie."Pentru mine este personal o sărbătoare. Lumea din Ghindeşti şi Ţâra tot au fost alături de cei din Hârtop, aceştia au sărit în ajutor prin diferite metode", a spus Gheorghe Falcă, primarul comunei Ghindeşti."Am văzut în credincioşii acestui sat o unitate în ceea ce ţine de susţinerea acestei biserici. Nu am putut să fiu indiferent şi împreună cu colegi şi oameni de afaceri am adunat mână la mână şi am demonstrat şi noi unitate", a spus Eugeniu Nichiforciuc, deputat PDM "Am dori ca şi în continuare cei care au această posibilitate, cei care stau la cârma ţării să facă fapte bune. Fiindcă viaţa noastră pe pământ este vremelnică ceea ce facem pe pământ oamenii îşi amintesc.""În continuare ne propunem să pictăm biserica, să împodobim biserica cu toate obiectele. Dacă astăzi ar trebui să botezăm un copil nu avem în ce. Icoanele în Iconostas. Avem de încheiat şi lucrările în muzeu", a spus Sergiu Boldirescu, paroh Biserica "Nașterea Maicii Domnului".