Renault va dubla producţia la uzina din Casablanca

scrie agerpres.ro. Potrivit MAP, această ţintă de producţie a fost dezvăluită de preşedintele director general de la Renault, Carlos Ghosn, cu ocazia unei întâlniri cu regele Mohammed VI la Marrakech.Graţie acestei dublări a producţiei la uzina SOMACA din Casablanca, Renault va ajunge să producă anual o jumătate de milion de automobile în Maroc, dintre care 340.000 de unităţi pe an la uzina de la Tanger şi 160.000 la uzina de la Casablanca.Un alt constructor auto francez, Peugeot, a anunţat luna trecută că în 2019 va demara producţia în Maroc la o uzină din apropiere de oraşul de coastă Kenitra, având drept obiectiv o producţie de 200.000 de vehicule pe an în 2020.Guvernul de la Rabat şi-a anunţat intenţia de a ajunge la o producţie anuală de un milion de autovehicule şi de asemenea să crească veniturile realizate de sectorul auto până la 200 miliarde dirhami (30 miliarde dolari) pe an în 2025. În plus, autorităţile marocane vor să crească procentul componentelor produse local până la 80% în 2020 de la un nivel estimat de 50% în prezent.Sectorul auto a fost anul trecut sectorul industrial cu cele mai mari exporturi, în valoare de 70 miliarde dirhami. De asemenea, în primele opt luni ale lei 2018, acest sector a fost lider la capitolul exporturi, cu o creştere anuală de 14,6%, până la 48,813 miliarde dirhami.Uzina Renault de la Tanger (Maroc), inaugurată în luna februarie 2012, produce modelele Sandero, Dokker, Lodgy şi Logan break. Grupul Renault a investit până acum peste 1,2 miliarde euro în această uzină.Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.