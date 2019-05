Renault, Nissan şi Mitsubishi discută propunerea de fuziune a Fiat Chrysler

scrie agerpres.ro. Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler a propus luni o fuziune pe bază de schimb de acţiuni cu Renault, care va crea al treilea lider global, după Volkswagen şi Toyota. Piaţa de bază a Renault este Europa, dar are o prezenţă bună şi în Asia, prin alianţa cu producătorii auto niponi Nissan şi Mitsubishi, în timp ce FCA are o prezenţă puternică în America de Nord şi America Latină."Se desfăşoară discuţii deschise şi transparente privind recenta propunere adresată Renault de FCA. Miercuri, în cadrul întâlnirii dintre şefii Renault, Nissan şi Mitsubishi, am rezolvat în mod pozitiv şi câteva probleme operaţionale curente ale alianţei", a precizat Nissan într-un comunicat.Înainte de anunţul de luni, Nissan nu a fost implicat în discuţii, a declarat pentru DPA un purtător de cuvânt al producătorului auto nipon.Dacă sunt luaţi în considerare şi Nissan şi Mitsubishi, grupul format în urma fuziunii dintre FCA şi Renault ar fi cel mai mare producător auto din lume, cu vânzări anuale de peste 15 milioane de vehicule. Fuziunea nu va avea ca rezultat închiderea unor fabrici şi va genera economii anuale de aproximativ cinci miliarde de euro (5,6 miliarde de dolari), pe lângă cele rezultate din actuala alianţă Renault-Nissan-Mitsubishi, a precizat FCA.De la Renault au participat la întâlnirea de la Yokohama preşedintele Jean-Dominique Senard şi directorul general Thierry Bollore, de la Nissan preşedintele directorul general Hiroto Saikawa iar de la Mitsubishi preşedintele directorul general Osamu Masuko.Înaintea reuniunii de la sediul Nissan, Saikawa le-a spus jurnaliştilor că apreciază ca pozitivă propunerea FCA.Aceasta vine într-un moment complicat pentru Nissan, care recent a respins propunerea de fuziune din partea Renault.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan a fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi.Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.