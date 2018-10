Renault a prezentat conceptul K-ZE, mini-SUV-ul electric low-cost cu o autonomie de 250 de kilometri

Renault a prezentat conceptul K-ZE. Mini-SUV-ul electric low-cost pregătit de francezi promite o autonomie de până la 250 de kilometri, scrie Automarket.ro. Versiunea de serie va fi disponibilă din 2019 doar pe piața din China sub brandul Renault.

Dacă va avea succes pe piața asiatică, oficialii companiei franceze au spus că ar putea să fie adus şi în Europa, dar încă nu se ştie sub ce brand - Dacia sau Renault.

Carlos Ghosn, șeful grupului Renault, a ținut să scoată în evidență că noul mini-SUV electric va costa puțin în contextul segmentului din care face parte.

„Grupul Renault a fost un pionier pe piața electrică din Europa. Acum, introducem K-ZE, un mini-SUV accesibil și gândit pentru mediul urban”, a precizat acesta.

„Încă nu am decis dacă o vom comercializa şi în Europa. Abia am anunţat noul model, va fi născut în China, va avea suficient timp să îşi cucerească poziţia în piaţa din China, iar apoi, dacă business-ul din Europa o va cere, o vom aduce aici. Rămâne de discutat exact sub ce brand şi la ce preţ”, a declarat Ghosn pentru ZF, în cadrul Salonului Auto de la Paris.