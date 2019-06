Renato Usatîi și-a ridicat salariul pentru perioada când nu a venit la muncă (VIDEO)

Liderul Partidului Politic "Partidul Nostru" Renato Usatîi a făcut o vizită la primăria din Bălți pentru a-și ridica salariul din perioada când nu a fost la muncă. Într-un live pe Facebook, Usatîi a făcut public banii pe care i-a ridicat.

"Intru la Grigorișin în cabinet și văd un plic. În acest plic sunt bani. Primarul îmi oferă un document să-l semnez. L-am semnat, dar nu am citit ce anume. Văd că, aici, de fapt, este salariul meu în sumă de 2 093 lei și 23 de bani pentru perioada cât am lipsit. Nu am fost în țară doi ani și jumătate. Am demisionat în februarie 2018. În 2017 am fost în deplasare. Practic, jumătate de an nu am primit salariul și ei mi-au calculat pentru acest timp această sumă. Aproape 140 de lei pe lună.", spune Renato Usatîi în Live.