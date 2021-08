Primarul de Bălţi, Renato Usatîi se pare că s-a răzgândit să demisioneze din funcţia de edil. Prins cu treburile prin gospodărie, la bustul gol, Usatîi a anunţat pe reţelele de socializare că este nemulţumit de cum merg treburile la Primărie în lipsa sa."Pe data de întâi toţi o să fie acasă, trimit copiii la şcoală şi pe data de doi la 17.30 ne vom revedea şi o să dicutăm pe tema Bălţi, pentru că sunt multe întrebări e o echipă mare", a spus Usatîi.Într-un video pe Facebook, Usatîi a spus că în lipsa lui, unii funcţionari de la Primăria Bălţi s-ar fi relaxat prea mult."Se vede că nu am fost pe loc şi nu e nici Grigorişin. Se vede că muncitorii nu sunt presaţi, s-au relaxat. În următoarele zile am să ies pe o zi am să îl chem pe Grigorişin din concediu şi o să trebuiască să mărim viteza pentru că în unele domenii oamenii s-au relaxat", a spus Usatîi.Am încercat să discutăm cu Renato Usatîi, pentru precizări, însă acesta nu a răspuns la apeluri. Recent, el a revenit din vacanță, de unde a postat câteva fotografii pe Facebook. Solicitat de postul nostru de televiziune, viceprimarul municipiului Bălţi, Nicolae Grigorişin, ne-a spus că va reveni din concediu, luni 16 august. Acesta a spus însă că nu cunoaşte când expiră concediul lui Renato Usatîi.Imediat după alegerile parlamentare anticipate, primarul de Bălţi a anunţat că este dezamăgit de rezultatul obţinut, iar după revenirea din concediu va demisiona. Anunţul i-a nemulţumit pe mai mulţi oameni, care s-au adunat câteva zile la rând în faţa Primăriei şi i-au cerut edilului să rămână.