Renato Usatîi pare că s-ar fi râzgândit să demisioneze din funcția de primar de Bălți. Declarațiile Edilului (VIDEO)

Primarul de Bălţi, Renato Usatîi se pare că s-a răzgândit să demisioneze din funcţia de edil. Prins cu treburile prin gospodărie, la bustul gol, Usatîi a anunţat pe reţelele de socializare că este nemulţumit de cum merg treburile la Primărie în lipsa sa şi va merge pentru a pune lucrurile în ordine.



"Se vede că nu am fost pe loc şi nu e nici Grigorişin. Se vede că muncitorii nu sunt presaţi, s-au relaxat. În următoarele zile am să ies pe o zi am să îl chem pe Grigorişin din concediu şi o să trebuiască să mărim viteza pentru că în unele domenii oamenii s-au relaxat".

Mai mult, acesta a făcut aluzie la ideea de a renunța la funcția de președinte al Partidului „Nostru”. Într-un live recent pe o rețea de socializare, Usatîi a spus că "există responsabilitate față de oameni, față de alegători. El intenționează să viziteze din nou țara pentru a discuta cu cetățenii.

„La începutul lui septembrie voi reveni ca să întrunesc echipa. Responsabilitatea față de cetățeni rămâne actuală, lucrurile nu pot fi lăsate baltă. Orice om gospodar trebuie să țină cont de orice situație. Mulți au scris nu plecați, dar eu mereu am spus, voi fi acolo unde mă vor oamenii. Niciodată nu voi sta într-o funcție când nu ai încrederea deplină a cetățenilor”, a spus Edilul din Bălți.

Usatîi a relatat că bălțenii l-au trădat, de aceea a decis să plece din politică și să se ocupe de afaceri.

Amintim că Usatîi și-a anunțat demisia din funcția de primar de Bălți în data de 12 iulie 2021. Această decizie a venit în contextul pierderii alegerilor parlamentare din 11 iulie, în special din cauza obținerii unui număr mic de voturi în orașul Bălți. Blocul electoral „Renato Usatîi” a obținut un scor de 4,10 % la alegerile parlamentare anticipate.

Am încercat să discutăm cu Renato Usatîi, pentru precizări, însă acesta nu a răspuns la apeluri. Solicitat de postul nostru de televiziune, viceprimarul municipiului Bălţi, Nicolae Grigorişin, ne-a spus că va reveni din concediu, luni 16 august. Acesta a spus însă că nu cunoaşte când expiră concediul lui Renato Usatîi.

