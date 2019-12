Renato Usatîi nemulţumit de vizita preşedintelui la Bălţi. Ce i-a reproşat lui Igor Dodon

Primarul oraşului Bălţi Renato Usatîi s-a arătat deranjat de faptul că preşedintele Igor Dodon a vizitat mai multe obiective din municipiu, fără a anunţa autorităţile locale despre aceasta.

Usatîi a menţionat că Dodon a vizitat un liceu, o grădiniţă şi mai multe familii care şi-au sărbătorit cea de-a 50-a aniversare.

"Ar trebui să anunţaţi Primăria despre toate acestea. Astăzi, noi răspundem de aceste şcoil, grădiniţe", a declarat Renato Usatîi într-o intervenţie video, plasată pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, Usatîi spune că în urma vizitei, Igor Dodon a promis să doneze până la finele anului 25 de calculatoare liceului teoretic "N. Gogol", iar pentru grădiniţa nr. 20 - un cuptor electric şi un frigider. "Pentru toate acestea noi am alocat bani, doar că nu am reuşit să le procurăm", a spus Usatîi.

"De ce, Igor Dodon, dumneata vii şi nu că te ascunzi - blocaţi tot oraşul, bodyguarzii fug la grădiniţa nr. 20 şi o verifică pentru că vine Dodon, caută mine, grenade, obuze etc. Bălţenii sunt foarte ospitalieri. Copiii i-au pregătit un mic concert şi i-au dat să guste din budincă. Dodon a lăudat calitatea alimentelor în şcoli şi grădiniţe. (...) Dar, Igor Nicolaievici, sunteţi obligaţi, conform protocolului să ne anunţaţi pe noi, ca Primărie că preşedintele vrea să viziteze grădiniţa, liceul etc. El însă consideră că dacă e preşedinte, atunci totul i se permite", a spus primarul de Bălţi.

Renato Usatîi are şi o explicaţie de ce a procedat astfel şeful statului. "Dacă l-aş fi însoţit eu, atunci eu i-aş fi adresat aceleași întrebări, cu care am venit la premier: salariile bugetarilor, faptul că după modernizarea CET Nord, locuitorii din Bălţi plătesc mai mult pentru încălzire etc.", a menţionat Usatîi.

Preşedinţia nu a comentat, deocamdată, aceste declaraţii.