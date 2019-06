Renato Usatîi este gata să colaboreze cu ACUM şi cu socialiştii

Foto: RENATO USATÎI // PUBLIKA.MD

Renato Usatîi, învinuit de tentativă de omor şi spălare de bani, se pune bine cu alianța PSRM-ACUM și anunță că vrea să colaboreze cu cei cu care pe vremuri era în relații ostile. La nici două zile de la revenirea în țară, liderul formaţiunii "Partidul Nostru" spune că îi va invita pe Igor Dodon, Maia Sandu şi Andrei Năstase la discuţii.



"Eu sunt gata de negocieri cu noua guvernare, cu Igor Dodon, cu Andrei Năstase. Cu Maia Sandu cred că o să fie mai greu, dar cu Dodon şi Năstase am protestat împreună, cu siguranţă nu trebuie să facem cunoştinţă. Nu atac niciun lider din noua guvernare, din noua coaliţie, nici pe cei cu care ne luptam acum câteva luni", a spus preşedintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.



În acelaşi timp, Renato Usatîi a declarat că este dezamăgit că Maia Sandu se îndoieşte de nevinovăţia sa, după ce premierul a scris, pe o reţea de socializare, că decizia de anulare a mandatului de arestare ridică multe semne de întrebare.



"M-a dezamăgit poziția premierului Maia Sandu, care a spus că dacă dosarul este unul politic, toți trebuie să răspundă. Ce înseamnă ”dacă dosarul este unul politic”? Acum un an, Interpol a decis să mă scoată de sub urmărire și că dosarul are tentă politică", a spus preşedintele Partidului Nostru, Renato Usatîi.



Renato Usatîi a revenit în ţară duminică, dar a fost reţinut la frontieră. După audieri, acesta a fost eliberat şi se află acum sub control judiciar. Preşedintele Partidului Nostru este vizat în două dosare penale. El este învinuit de tentativă de asasinare a bancherului rus Gherman Gorbunţov şi de introducerea ilegală în ţară a unor sume de bani din Rusia, acuzaţii pe care le respinge. Usatîi a părăsit ţara în 2016, înainte ca pe numele lui să fie eliberate două mandate de arestare.