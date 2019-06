Renato Usatîi, declarații despre averile lui Igor Dodon: Are o grămadă de hectare de pământ în Rusia

Președintele Igor Dodon, care a lucrat toată viața la stat, ar deține mai multe proprietăți în Rusia, dar și conturi de zeci de milioane de dolari în băncile din Elveția. Această declarație a fost făcută marți seara de fostul său partener de proteste, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni de la postul TV8.

Potrivit lui Usatîi, o parte din activele agonisite de Igor Dodon ar fi în Federația Rusă, inclusiv în Crimeea ocupată de ruși. Totuși, grosul banilor deținuți de acesta s-ar afla în băncile din Elveția, scrie deschide.md.

„De unde putea Dodon să câștige milioane de dolari? Acum deja e vorba de zeci de milioane de dolari. De unde? Ce, el are afaceri, primește dividende? O parte din banii săi este în Europa. Are proprietăți în Crimeea, are o grămadă de hectare de pământ în Rusia. După întâlnirile sale cu guvernatorii unor regiuni din Rusia, acesta îl trimitea acolo pe Ciubara. De toate aceste tranzacții se ocupa Vadim Ciubara, unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi. Pe Ciubara, dacă nu greșesc, este scris și postul Accent TV. El este omul care înscrie pe numele său pământurile și bunurile deținute de Dodon în Rusia”, a afirmat Usatîi.