REMIZĂ LA ORHEI. Milsami a terminat la egalitate meciul cu Zimbru

Milsami Orhei a scăpat printre degete victoria în partida cu Zimbru Chişinău din etapa a 15-a Diviziei Naţionale de fotbal. Deşi au condus încă din prima repriză, "vulturii roşii" s-au văzut egalaţi pe final.



Milsami a început în forţă partida de acasă şi, după mai multe ocazii ratate, a reuşit să deschidă scorul la finalul primei reprize prin Sergiu Plătică, care a marcat chiar în ziua în care a împliniti 27 de ani.



Zimbru a forţat egalarea şi a reuşit să înscrie în cele din urmă prin Ion Nicolăescu în minutul 87.



Mai mult, "galben-verzii" au fost aproape de a da lovitura pe final şi obţine victoria, însă Franck Alex Yameogo a țintit bara transversală. Partida s-a încheiat nedecis, scor 1-1, şi astfel noul antrenor al Zimbrului, Sorin Colceag din România, a debutat cu o remiză pe banca tehnică a echipei chişinăuiene.



"Am păcătuit mult în ambele faze. Atât în cea defensivă, cât şi cea ofensivă în momentele cheie. Nu am avut concentrarea necesară.Ceea ce au arătat ei în repriza a doua este minimul care voi cere şi de la care pornim în continuare", a declarat Sorin Colceag, antrenor Zimbru.



"Este foarte trist. Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Am ratat 3 puncte. Dacă marcam la toate ocaziile pe care le-am avut, atunci terminam meciul în prima repriză. Ăsta e fotbalul, se mai întâmplă", a zis Veaceslav Rusnac, antrenor Milsami



Într-o altă partidă, Petrocub Hânceşti a produs surpriza etapei, reuşind să învingă campioana în exerciţiu, Sheriff Tiraspol, cu 1-0. Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Bejan, proaspăt transferat de la Dinamo-Auto Tiraspol. Petrocub a învins astfel Sheriff-ul pentru a doua oară consecutiv în această ediţie a Diviziei Naţionale



După 15 etape consumate, gruparea din Tiraspol rămâne lider al clasamentului, dar cu doar 2 puncte avans față de a doua clasată, Milsami Orhei. Petrocub este pe locul 3, la 6 puncte de orheiieni, dar departe de plutonul format de Speranţa, Sfântul Gheorghe, Zimbru şi Dinamo-Auto și încheiat de ”lanterna roşie” Zarea.