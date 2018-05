Remiză albă la Chişinău. Zimbru a remizat pe teren propriu cu Milsami Orhei

Zimbru Chișinău a remizat pe teren propriu cu Milsami Orhei în prima partidă din cadrul etapei a noua a Diviziei Naționale de fotbal, scor 0-0.



"Galben-verzii" au avut mai multe ocazii în prima repriză, numai Willian Pozo trecând în două rânduri pe lângă gol.

Zimbru a continuat să atace poarta orheienilor și în repriza secundă. Ilie Damașcan ar fi putut înscrie golul victoriei în minutul 81, însă nu l-a putut învinge pe Radu Mîțu de la punctul cu var.



Romeo Surdu a perforat poarta chișinăuienilor în minutele de prelungire ale partidei, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. După această remiză orheienii rămân pe locul 2 în clasament, și păstrează avansul de 6 puncte în fața "galben-verzilor".



"Cred că a fost un meci interesant pentru spectatorii care au venit astăzi la stadion. A fost un meci cu multe ocazii, cred că putea să se termine meciul nu cu 0-0, dar cu 3-3 sau 4-4. Atât noi, cât și Milsami am creat multe faze, dar nu le-am realizat. Ne pare rău că nu am avut mai multă concentrare", a spus Ilie Damaşcan, mijlocaș FC Zimbru.



"A fost un meci emoționant. Am lăsat toate forțele și energia pe teren. Ar fi trebuit să câștigăm, ținând cont că am avut destul de multe ocazii de gol. Radu e bravo că ne-a salvat la faza cu penalty-ul, dar am fi trebuit să câștigăm această partidă", a spus Andrei Cojocari, mijlocaș FC Milsami.



Zimbru Chișinău și Milsami Orhei se vor reîntâlni curând în finala Cupei Moldovei. Partida este programată pentru ziua de 23 mai, cu începere de la ora 20:00.