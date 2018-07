Remaniere fundamentală. Sfântul Gheorghe Suruceni s-a despărțit de 18 fotbaliști

Remaniere fundamentală a lotului la Sfântul Gheorghe Suruceni. În pauza de vară a Diviziei Naționale de fotbal, clubul din Suruceni s-a despărțit de nu mai puțin de 18 fotbaliști. Printre cei puși pe liber de conducere se află fotbaliști experimentați precum Eugen Slivca, Alexandru Maxim, Denis Rassulov sau Alexandru Tofan.

"Sfinții" au renunțat și la serviciile tânărului jucător ivorian Junior Agnero, dar și a mai mulor componenți ai echipei a doua. Cu toate acestea conducerea clubului a declarat că nu s-a întâmplat nimic grav și neagă orice probleme financiare.



"Toți acești jucători nu au plecat într-o singură zi. Fotbaliștii au părăsit lotul treptat. Majoritatea celor de care ne-am despărțit sunt de la echipa a doua. Am decis să aducem mai mulți jucători tineri. Fotbaliștii tineri reprezintă viitorul clubului nostru", a menţionat Sergiu Cebotari, antrenor Sfîntul Gheorghe.



Pe de altă parte, Sfântul Gheorghe a adus în această perioadă de transferuri mai mulți jucători experimentați. Frații Valeriu și Andrei Macrițchi, Vadim Paireli, Alexandru Pașcenco și Artiom Rozgoniuc fac în prezent parte din lotul "sfinților".



"Vreau să-i mulțumesc pe toți de la Sfîntul Gheorghe care au participat la transferul ăsta. Am nimerit într-o echipă bună. Staff-ul tehnic este unul foarte bun și colectivul de asemenea este unul foarte bun și ne-au primit bine în echipă. Cu mulți ne cunoșteam până să vin aici, așa că nu au fost probleme cu adaptarea", a declarat Valeriu Macriţchi, fundaș Sfîntul Gheorghe.



"Colectivul m-a primit foarte bine. În principiu, îi cunosc pe toți noii mei colegi. Cu mulți dintre ei am jucat la Sheriff și Petrocub. Pot spune că nu prea s-a schimbat nimic", a spus Vadim paireli, atacant Sfîntul Gheorghe.



După 14 etape desfășurate în Divizia Națională de fotbal, Sfîntul Gheorghe se află pe locul 7 în clasament.

În cadrul etapei a 15-a, discipolii antrenorului Sergiu Cebotari au un meci destul de greu: ei vor găzdui-o pe Dinamo Auto. Partida este programată pentru ziua de 4 august, cu începere de la ora 18:00.