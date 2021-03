Reluarea traficului în mod normal în zona Canalului Suez ar putea dura 6 zile. Declarția a fost făcută de Gabriel Raicu, prorector la Universitatea Maritimă Constanţa, precizând că în zonă se află multe nave care aşteaptă să treacă prin Canal.



"Putem observa la intrarea în Canal Suez un grup foarte concentrat de nave care aşteaptă operarea în condiţii normale a Canalului. Pentru că deşi nava a fost deblocată operarea în mod normal în zona canalului nu a fost reluată. O să dureze aproximativ 6 zile pentru revenirea la un flux normal", a spus Gabriel Raicu, la un eveniment organizat de publicaţia Financial Intelligence privind incidentul din Canalul Suez, citează Agerpres.



El a prezentat imagini în care se putea observa aglomeraţia de la intrarea în Canalul Suez, preluate de pe un site specializat în urmărirea în timp real a traficului maritim.



Potrivit lui Gabriel Raicu, complexitatea operării acestui tip de nave este foarte mare pentru că sunt deţinute de cineva, exploatate de altcineva şi administrate de o a treia parte. Acest tip de activitate în transportul global face ca operaţiunile de salvare - recuperare să fie un pic mai complicate în stadiul de incident şi a lecţiilor de învăţat pentru viitor.



El a subliniat că există multe planuri de rezervă în cazul acestui tip de incidente, precum mutarea mărfurilor de pe un vas pe altul sau prelungirea timpului de aşteptare până la creşterea nivelului mării.



Gabriel Raicu a explicat că blocarea Canalului Suez poate duce la modificarea rutelor maritime.



Nava ''Ever Given'', cu o lungime de 400 de metri, a eşuat marţi, 23 martie, pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie.



Deblocarea şi ranfluarea navei portcontainer a avut loc abia luni, pe 29 martie, la aproape o săptămână de la incident.

Conform Autorităţii Canalului Suez (SCA), aproximativ 370 de nave aşteaptau trecerea pe ambele sensuri de navigaţie, iar 11 nave proveneau cu animalele exportate din România.



Canalul Suez, care leagă Mediterana de Marea Roşie, asigură cea mai scurtă rută de transport maritim între Asia şi Europa. Anul trecut, au trecut prin această cale maritimă cel puţin 18.840 de nave. Veniturile Egiptului din transportul pe căi navigabile s-au situat anul trecut la 5,60 miliarde de dolari.



Blocajul provoacă operatorului Canalului Suez pierderi zilnice de 13 - 14 milioane de dolari, conform datelor SCA.



Prin canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri.