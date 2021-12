Reluarea cursei Chişinău - Bucureşti, EVENIMENT de amploare, cu prezența mai multor personalități

Deşi, odată cu reluarea cursei, vagoanele au fost mai mult goale, călătorii s-au arătat încântaţi că pot ajunge, din nou, cu trenul, în ţara vecină."Este necesară cursa, soţia este din Basarabia, eu sunt român şi mergem cam o dată, de două ori pe an.""Sunt condiţii, ne punem bagajele, avem tot ce trebuie, ne odihnim până a doua zi şi este foarte bine.""E foarte necesară, mai ales pe timp de pandemie, ţările trebuie să fie aproape, să se ajute neamurile, rudele, prietenii."La eveniment a fost prezent şi ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă."Asistăm la reluarea acestei curse după un an şi nouă luni dacă nu mă înşel, de întrerupere. Trenul respectiv are mai multe valenţe, are o valenţă economică indiscutabilă, are o valenţă turistică, are o valenţă interpersonală.", a spus Daniel Ioniţă, ambasadorul României în Republica Moldova.Potrivit directorului Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, pe lângă cursa relansată, în viitorul apropiat va fi reabilitat transonul Tighina- Giurgiuleşti."E o importanţă simbolică, pentru că transportul de călători nu este despre economie, nu e despre venituri şi cheltuieli deocamdată.", a spus Oleg Tofilat, şeful CFM.Evenimentul a prins şi mai multă culoare datorită piesei "Trenuleţul", o calaborare a formaţiei Zdob şi Zdub şi a orchestrei fraţilor Advahov. Iar artiştii au venit chiar pe peron."E o coincidenţă fantastică după părerea mea, că eu am crescut la Străşeni şi veneam în fiecare săptămână la Bucureşti cu trenul.", a cspus Roman Iagupov, solistul trupei Zdob şi Zdub."Cursa Chişinău- Bucureşti pentru noi este una de suflet, pentru că noi de mici copii am călătorit Chişinău, Bucureşti cu trenul.", a declarat Vasile Advahov, orchestra "Fraţii Advahov"."Şi noi vom circula cu cursa Chişinău-Bucureşti numaidecât."Costul unei călătorii într-un vagon cu compartimente este de 580 de lei, iar cei care vor alege un vagon capitonat vor trebui să scoată din buzunar 670 de lei. Totodată, copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani beneficiază de o reducere de până la 40 de procente.