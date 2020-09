Reguli noi la biblioteci: Fără acces la calculatoarele din sălile de lectură și la rafturile cu cărți

Fără acces la calculatoarele din sălile de lectură și la rafturile cu cărți. Acestea sunt doar câteva dintre regulile noi din biblioteci, în perioada de pandemie. Toate volumele returnate de cititori sunt dezinfectate, după care sunt depozitate într-o sală special amenajată, unde stau trei zile. După expirarea termenului revin pe rafturi și își așteaptă următorul cititor.În toată practica ei de mai bine de 30 de ani, Parascovia Onciu, şefa Bibliotecii Transilvania, spune că nu a mai cunoscut aşa procedură de lucru.''Noi deservim publicul. Condiţia este ca cititori să aibă mască, mănuşi. Avem un catalog electronic al bibliotecii, de unde publicul de acasă poate să acceseze site-ul şi să găsească cartea de care are nevoie. Vine la noi şi ia cartea. ''Unii cititorii spun că din cauza pandemiei şi regulilor de izolare vin la bibliotecă mai rar decât de obicei.''Din cauza carantinei vin mai rar la bibliotecă, am şi antrenamente la şcoală şi avem şi mai multe teme. Aşa că când am timp liber vin la bibliotecă. Biblioteca este foarte frumoasă şi organizată.''''Am venit astăzi să iau o carte, deoarece o prietenă de-a mea mi-a recomandat-o. Luna aceasta nu prea am venit la bibliotecă.''Biblioteca ''Târgu-Mureş'' din sectorul Râşcani al Capitalei a reuşit, spre exemplu, să adune mai mulţi cititori decât în 2019.''A crescut cu 17%, numărul utilizatorilor în biblioteca nostră comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, avem cu 3 mii de utilizatori mai mult. O mare prioritate o au cititorii activi, deoarece cărţile pe perioada de pandemie se dau cinci la număr.''Pentru a creşte numărul vizitatorilor, reprezentanţii Bibliotecii Municipale "Bogdan Petriceicu Hașdeu" au lansat o campanie de promovare a cititului.''Am lansat în această lună de septembrie şi să o dedicăm unei campanii ''Fii deştept, ia un card inteligent'' şi în această campanie se promovează serviciile bibliotecii pe care le prestăm. Şi prin anumite concursuri atragem utilizatorii noştri.''Biblioteca "Bogdan Petriceicu Haşdeu" are o reţea din 27 de filiale şi o colecţie de peste un milion 300 de mii de cărţi.